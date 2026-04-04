兩蚊兩折｜九巴車費回贈系統故障 政府已責成九巴調查並承擔損失
撰文：林子慰
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「兩蚊兩折」新措施於周五（3日）實施，旨在解決長車短搭問題。為改善相關現象，部份長途巴士路線本身亦設有分段收費回贈。不過，有報道指九巴車費回贈系統在新措施首日懷疑故障，長者下車在回贈機拍卡時全數回贈車費，變相可免費搭車，或令政府補貼更多。
政府發言人晚上指出，已要求九巴就事件提交報告，就合資格的「兩蚊兩折」受惠人士及其他巴士乘客得到的額外回贈，將由九巴自行承擔。
除了政府新推出的「兩蚊兩折」新措施外，部份巴士路線設有分段收費，市民下車時可在回贈機拍卡獲得車費回贈。據《無綫新聞》報道指，九巴車費回贈系統在新措施首日懷疑故障，有長者乘搭車費12.1元的九巴，「兩折」後上車付2.4元，因該長者坐短途，故原本可回贈4毫，在回贈機拍卡顯示竟全額回贈2.4元，變相免費搭車。
九巴回覆傳媒表示，已經向系統軟件承辦商查詢，對方正了解事件。現階段顯示，沒有乘客因此而多付車資。
政府發言人則指，運輸署已責成九巴展開調查及提交報告，確保所有車費回贈機運作正常。發言人又表示，在車費回贈機出現故障期間，除合資格受惠人士外，其他巴士乘客亦可能受到影響。就合資格的「二元優惠計劃」受惠人士及其他巴士乘客得到的額外回贈，將由九巴自行承擔。
政府發言人強調，九巴已經承諾是次事件不會令政府、「二元優惠計劃」受惠人及其他巴士乘客承擔任何損失。
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