輸入外勞｜勞工處3年批1.6萬宗申請　涉10.2萬人　收965宗投訴

政府2023年9月推行 「補充勞工優化計劃」，截至今年2月，共有1.6萬宗申請獲批，涉及輸入約10.2萬名外勞。同時勞工處收到965宗投訴，其中398宗涉及外勞僱傭權益或工作安排。處方3年共向涉嫌違例或違反計劃規定的僱主發出78封警告信，共有29宗違例個案僱主經處方檢控後被勞工處定罪。



政府2023年9月推行 「補充勞工優化計劃」，其後在2025年9月規定，僱主如要申請輸入侍應生和初級厨師，必須在本地招聘期間每周參加一次勞工處的招聘會。（資料圖片/梁鵬威攝）

4.8萬名獲批外勞已在港工作 超過2萬人薪酬高於1.8萬

根據勞福局提交立法會財委會的文件，截至今年2月，勞工處接獲超過2.4萬宗輸入外勞的申請，其中1.6萬宗獲批，涉及輸入約10.2萬名外勞，已在港工作的外勞人數有4.8萬名。同期，有91宗申請被拒絕，涉及426名外勞。

大部分獲批外勞的薪酬介乎1.4萬至1.6萬元，有4.3萬人；有1.9萬人薪酬介乎1.6萬至1.8萬元；超過2萬人薪酬高於1.8萬元。

398宗投訴涉外勞僱傭權益或工作安排 向僱主發78封警告信

截至今年2月，勞工處收到965宗有關「補充勞工優化計劃」的投訴，其中398宗涉及外勞僱傭權益或工作安排。處放過去3年到外勞居所巡查，合共揭發29宗涉嫌居所不符「標準 僱傭合約」附表所訂標準的個案。同期，處方共向 涉嫌違例或違反計劃規定的僱主發出78封警告信，共有29宗違例個案僱主經處方檢控後被勞工處定罪。

此外，政府在2025年9月規定，僱主如要申請輸入侍應生和初級厨師，必須在本地招聘期間每周參加一次勞工處的招聘會。截至今年2月，一共有202名僱主參與，提供2,396個職位，有179名本地求職者獲聘，9人接受職位，餘下170人拒絕受聘，原因包括工作時間不符合預期、不滿工作性質、找到其他工作等。