外勞｜大埔馬記建築涉改職位職務範圍違本地招聘例 禁申外勞一年
撰文：吳美松
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勞工處今日（31日）指，大埔馬記建築工程公司及其經營者（馬記建築）申請輸入倉務員期間，違反本地招聘的規定，在未獲勞工處同意的情況下修改申請職位的職務範圍，因此對其實施行政制裁，由3月27日起拒絕處理馬記建築隨後一年在「補充勞工優化計劃」下提交的輸入勞工申請，並同時中止處理其已提交的申請。
勞工處表示，處方早前接獲投訴，指位於大埔荔枝山的馬記建築在優化計劃下申請輸入倉務員期間，違反本地招聘的規定。經調查後，勞工處確定馬記建築在未獲勞工處同意的情況下修改申請職位的職務範圍，違反本地招聘的規定。
勞工處指，決定對馬記建築及其經營者實施行政制裁，由2026年3月27日起拒絕處理其隨後一年在優化計劃下提交的輸入勞工申請，並同時中止處理其已提交的申請。
勞工處強調，經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守優化計劃的規定，包括優先聘用合適的本地勞工。優化計劃訂明，僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準僱傭合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。
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