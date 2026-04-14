外勞｜信豐專業服務涉無理取消見工、擅改職位要求 禁申外勞兩年
撰文：吳美松
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信豐專業服務有限公司涉嫌無理取消與本地求職者面試會面，又擅自更改職位要求致求職者落空。勞工處今日（14日）宣布信豐違反「補充勞工優化計劃」規定，被行政制裁兩年，即日起拒絕處理輸入外勞申請。
涉取消見工會面 擅改職位要求致本地求職者落選
勞工處表示，早前接獲投訴及經調查後，發現信豐專業服務有限公司涉無合理理由下，在本地公開招聘期間取消會見，以及沒有按已預約的安排會見兩名合資格求職者。信豐又涉及未經勞工處同意的下，修改申請職位的招聘條件，導致一名合資格求職者不接受聘任，等同無合理理由拒絕聘用該合資格求職者。
此外，信豐專業服務有限公司亦沒有在指定限期內向勞工處回覆求職者的面試結果，以及向勞工處遞交失實的面試結果資料。
勞工處強調，經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守優化計劃的規定，包括優先聘用合適的本地勞工。優化計劃訂明，僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準僱傭合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括中止僱主已提交的申請、撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。
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