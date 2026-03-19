亞洲清潔服務有限公司禁止申請外勞兩年　涉拒聘合資格本地求職者

勞工處今日（19日）宣布，對亞洲清潔服務有限公司實施行政制裁，由本月17日起拒絕處理上述公司隨後兩年在「補充勞工優化計劃」下提交的輸入勞工申請，並同時中止處理其已提交的申請。



勞工處指，確定該公司在本地招聘期間，沒向一名合資格求職者提供所有已通過勞工處初步甄別涉及不同工作地點的職位空缺，導致該求職者不接受聘用，等同拒絕聘用合資格求職者，故被施加行政制裁



勞工處3月19日重申經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守優化計劃的規定；圖為勞工處「補充勞工優化計劃」招聘會。（資料圖片/梁鵬威攝）

申輸入清潔員 本地招聘期間沒向一合資格求職者提供所有職位空缺

勞工處發言人表示早前接獲投訴，指亞洲清潔服務有限公司在優化計劃下申請輸入清潔員期間，違反本地招聘的規定。經調查後，勞工處確定該公司在本地招聘期間，沒向一名合資格求職者提供所有已通過勞工處初步甄別涉及不同工作地點的職位空缺，導致該求職者不接受聘用，等同拒絕聘用合資格求職者，故被施加行政制裁

發言人強調，經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守優化計劃的規定，包括優先聘用合適的本地勞工。優化計劃訂明，僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準僱傭合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。