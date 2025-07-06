結業潮｜破欠基金今年首5月批出$1.21億　舒適堡佔近半億為最大宗

【破欠基金/勞工處/結業】本港結業潮一浪接一浪，近期更經常出現拖欠員工薪金、代通知金或遣散費等情況，需向政府申請破產欠薪保障基金（破欠基金）。根據勞工處最新數據顯示，今年1月至5月，破欠基金已批出2,191宗打工仔被僱主拖欠薪酬及補償而提出的破欠申請，涉及總額約1.21億元，較去年全年發放2.47億元的特惠款項，差不多已是一半。而最大宗單一個案涉及約4,660萬元，據了解為去年9月全線結業的連鎖健身及美容中心舒適堡。



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根據勞工處回覆《香港01》的最新數據顯示，今年1月至5月，破欠基金共接獲2,279宗僱員被僱主拖欠薪酬及補償而提出的破欠申請，涉及的申請總額 約1.89億元；而批出的申請共有2,191宗（包括在同年或之前接獲的申請），獲發放的特惠款項總額約1.21億元，其中單一個案獲發放最高特惠款項金額為約4,660萬元。據了解，該宗最大額個案為去年突全線結業的連鎖健身及美容中心舒適堡。

另外，根據勞工及福利局局長孫玉菡上月在立法會披露的數字，去年破欠基金向4,671名打工仔批出申請，與前一年的3,545宗申請比較，按年上升三成，亦是疫情後的新高；而去年發放2.47億元特惠款項，按年大增六成，平均每宗申請獲批52,911元，對比今年首5個月發放的特惠款項1,21億元，已差不多是去年全年的一半。

本港結業潮未停，近月接連再有多間連鎖餐飲集團倒閉，有大量員工稱被欠薪或遭拖欠補償等，預計今年下半年至明年的破欠基金申請個案數字、批出特惠款項金額，相信會再創新高。

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