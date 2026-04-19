今日新聞8分鐘｜男子疑持利器跑｜淘寶購充電器爆炸　夫婦燒傷

青衣長康路綠van撼路邊重型貨車釀12傷 小巴司機涉危駕被捕

青衣今晚（18日）發生車禍。晚上9時31分，長康路長青邨青松樓對開，一輛專線小巴撞向一輛重型貨車，12人受傷。消防派遣多輛救護車到現場，將傷者分送瑪嘉烈醫院與仁濟醫院治理。

現場所見，小巴車頭嚴重損毁，車框變形凹陷，車尾逃生門被打開，大批乘客坐在路邊待援。消息指，小巴當時沿中線行駛，至上址轉彎時懷疑失控，即猛撼停泊在左邊的的重型貨車。該名姓楊（72歲）的小巴男司機證實無飲酒，他涉嫌危險駕駛被捕。警方正調查事故原因。

華富邨重建｜設59個月通知期 目標2031年3月清空 津貼達$3.3萬

房委會今日（17日）公布華富邨重建計劃第1b期（即華昌樓、華泰樓和華建樓）的清拆及遷置安排。房委會將設有59個月通知期，目標在2031年3月清空。住戶將搬到鄰近兩個接收屋邨項目，可延續社區歸屬感。房委會亦會設立駐邨專業社區服務隊，關顧長者住戶。受影響的住戶將獲發放住戶搬遷津貼，視乎住戶家庭人數，金額由10,350元至33,050元不等，以協助他們支付部分搬遷開支。

至於住戶早遷出或會騰空單位，一些狀況較好的騰空單位將會被翻新，並安排以短期租約形式出租予公屋申請者。

將軍澳南公園男子疑持利器奔跑 途人零反應 網民籲報警

網上流傳一段影片，顯示傍晚時分一名身穿黑衫黑褲、頭戴裝有攝像鏡頭頭盔的男子在將軍澳南公園內奔跑，右手懷疑持有一把刀具利器，期間更與一名女子及幼童擦身而過，惟現場市民似乎未察覺危險。片段結尾並未交代該名男子的去向，亦沒有交代拍攝的時間，但片段上載者呼籲各位人士小心。

掃管笏村單位大型外置充電器爆炸 戶主夫婦燒傷 據悉淘寶購買

屯門發生火警。今日（18日）晚上8時36分，警方接獲多個報案，指掃管笏村均富花園地下單位發生爆炸並起火。消防出動一隊搜救隊，花約11分鐘後將火撲熄。事故中，姓蘇及姓黃（同47歲）戶主夫婦受二級燒傷，分別手、肚及腳燒傷，兩人經救護員現場包紮，均清醒送往屯門醫院治理。據悉，疑外置充電器爆炸釀禍。

現場可見，男戶主的腹部及雙腿均有燒傷脫皮，需要包上敷料；一個大型外置充電器嚴重焚毀，部份外殼熔化。消息指，男戶主從事裝修行業，涉事充電器於淘寶購買，用於露營燈，原本放於露台，已經完成充電並拔去電源；惟後來冒煙，戶主夫婦見狀立即搬出花園，詎料發生爆炸，兩人嘗試撲火無果，亦被燒傷。

泰國潑水節「奪命周」｜中國遊客：有人缺氧暈倒、額頭撞傷被抬走

泰國災難預防與減災部（DDPM）4月17日公布數據顯示，在4月10日至16日的宋干節（潑水節）期間，全國共發生1242宗交通事故，造成1200人受傷、242人死亡。有參加潑水節的中國遊客憶述，有人缺氧暈倒、額頭受傷被擔架抬走，部份街道十分擁擠。

人形機械人半馬賽 榮耀「閃電」50分26秒奪冠超人類紀錄

4月19日，由北京市人民政府、央視等聯合主辦的2026人形機器人半程馬拉松賽在北京亦莊鳴槍開跑。超百支人形機器人賽隊科技逐路，同台競速。

遙控隊伍是由榮耀的「閃電」機械人領跑，一開跑就領先一般的人類跑者，雖然在終點線前跌倒，率先以48分19秒衝線完賽，超越人類半馬紀錄；而自主導航隊伍則是由宇數H1機械人領跑，但同樣被榮耀旗下的自主版「閃電」機械人超越。

最終公布比賽結果由榮耀機械人包辦前三，都是榮耀旗下的自主款「閃電」機械人，齊天大聖隊的「閃電」機器人憑藉50分26秒（凈用時）的成績（人類半程馬拉松世界紀錄‌為‌56分42秒）獲得的冠軍。雖然首個壓線抵達的是遙控版「閃電」機械人，但因為遙控版須進行加權計時，因此落敗。

日本軍艦通過台灣海峽 中方公開解放軍跟監警戒片段

中國解放軍東部戰區4月17日指日本「雷」號驅逐艦過航台灣海峽後，央視旗下新媒體「玉淵譚天」18日指，日方向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤信號，「玉淵譚天」並發布現場片段。