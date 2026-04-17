華富邨重建｜設59個月通知期　目標2031年3月清空　津貼達$3.3萬

房委會今日（17日）公布華富邨重建計劃第1b期（即華昌樓、華泰樓和華建樓）的清拆及遷置安排。房委會將設有59個月通知期，目標在2031年3月清空。住戶將搬到鄰近兩個接收屋邨項目，可延續社區歸屬感。房委會亦會設立駐邨專業社區服務隊，關顧長者住戶。受影響的住戶將獲發放住戶搬遷津貼，視乎住戶家庭人數，金額由10,350元至33,050元不等，以協助他們支付部分搬遷開支。



至於住戶早遷出或會騰空單位，一些狀況較好的騰空單位將會被翻新，並安排以短期租約形式出租予公屋申請者。



華富邨華建樓。（資料圖片／羅日昇攝）

房委會轄下策劃小組委員會、商業樓宇小組委員會和資助房屋小組委員會今日通過相關清拆及遷置安排。由今日起至2031年3月的目標清空日期期間，三座樓宇（即華昌樓、華泰樓和華建樓）的受影響住戶可於長達約59個月的通知期內，詳細安排搬遷前所需的準備，以便順利遷出單位。

居民可遷至華樂徑及華富北公屋 預計2028及2030年開始入伙

鄰近作為接收屋邨的華樂徑及華富北公營房屋項目，預計分別於2028及2030年開始入伙，提供合共2,243個單位，足以讓現時居於華富邨華昌樓、華泰樓和華建樓約1,980個受影響住戶全部遷置入住。除保留原來社區鄰里的人情溫暖及延續居民對社區的歸屬感外，亦有助居民更快適應全新的居住環境。此外，住戶亦可選擇遷往華富邨重建計劃第1a期接收屋邨（即華景街用地）的剩餘單位，或在資源許可下遷往任何地區的回收公屋單位。

設立駐邨專業社區服務隊 關顧長者住戶

考慮到三座樓宇當中，超過20％的家庭為全長者戶（即家庭成員均為60歲或以上人士），屋邨即將設立駐邨專業社區服務隊，為受影響家庭，尤其是長者，提供一站式的服務及支援，並與居民保持密切溝通，協助他們順利遷出現居單位及適應新居住環境。

探討提升華富邨的特色

華富邨具有獨特深厚的社區文化歷史。房委會自2018年起，已積極與華富邨的居民及各持份者展開深度對話，聆聽他們回顧及分享華富邨半世紀歷史中，滿載生活回憶的故事，並探討在重建規劃及設計中把提升華富邨的特色，確保在社區演進的過程中，保留華富邨的獨特面貌及社區情懷。

住戶將獲發搬遷津貼 由10,350元至33,050元不等

受影響的住戶將獲發放住戶搬遷津貼，視乎住戶家庭人數，金額由10,350元至33,050元不等，以協助他們支付部分搬遷開支。合資格單身人士和二人家庭住戶，亦可選擇領取現金，即替代配屋津貼，以代替入住公屋。資助房屋小組委員會今日通過單身人士和二人家庭的替代配屋津貼金額分別為79,440元及98,400元。

受清拆影響的華昌樓、華泰樓和華建樓住戶如欲購買資助出售單位以代替入住公屋，可在目標清空日期前推出的資助出售單位銷售計劃中，較其他申請者優先選樓，包括「出售居者有其屋計劃單位2025」及「出售綠表置居計劃單位2025」的單位。

住戶早遷出或會騰空單位 將被翻新並短期租予公屋申請者

由於華樂徑的接收屋邨將會於2028年竣工，部份受華富邨重建計劃第1b期清拆影響的住戶可以較早遷出，因此其騰空的單位會於目標清空日期前出現較長的空置期。為善用公營房屋資源，一些狀況較好的騰空單位將會被翻新，並安排以短期租約形式出租予公屋申請者，有關租約須在目標清空日期前不少於24個月開始生效，以確保善用翻新單位的資源，亦不影響重建時間表。

房委會會按華富邨重建計劃的進度，適時公布其他重建期數的最新消息及發展。