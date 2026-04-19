七欖｜3日共11.3萬人次入場 欖總稱帶來數百萬美元經濟旅遊效益
一連三日舉行的香港國際七人欖球賽今日（19日）踏入最後一日，今年賽事共錄得11.3萬入場人次。香港橄欖球總會主席蒲敬思稱，賽事為香港帶來數百萬美元的經濟及旅遊效益。
國泰/滙豐香港國際七人欖球賽今日晚上在啟德主場館結束，3日七欖賽事共吸引11.3萬入場人次，其中今日單日已吸引近3.8萬人次（首日34,368人次；次日41,457人次；第三日37,570人次）。
▼男子組決賽精彩畫面及頒獎禮回放▼
男子銀盃賽決賽由南非首奪冠軍，以35比7大比數壓倒阿根廷，成為歷來第七個贏得七欖男子組冠軍國家。賽後由行政長官李家超頒發獎座。西班牙以32比28在季軍賽中擊敗新西蘭。
女子決賽則由新西蘭隊勝出，以19比14擊敗澳洲隊，取得五連冠，第四次蟬聯香港七人橄欖球賽冠軍。法國擊敗加拿大，獲得季軍。
▼女子組決賽精彩畫面回放▼
南非隊長英比維瑟 (Impi Visser)表示，球隊今天創造了歷史，過去他們曾多次與冠軍失之交臂，如今終於能夠實現目標，感到十分開心。他並稱，香港可以稱作七欖發源地，能在慶祝該活動50周年的同時獲取冠軍，感覺十分良好。
勇闖銀劍賽（Ｍelrose Cup）決賽的香港隊男子隊，下午4時許與日本爭冠。雙方實力接近，合演一場精彩大戰。日本雖然率先得分，但港隊在全場球迷打氣下決心十足，比賽期間兩度少踢一人的劣勢下，後上挫日本封王，成功在銀劍賽三連冠。
隊長蔡紀駿（James Christie）說：「我們很愛香港。球迷們今天都來了，他們永遠是我們場上的第八名隊員。每一次傳球，比賽的每一個環節，他們都在為我們加油，這給了我們莫大的幫助！」
女子隊方面，港隊在銀劍分組賽周五與丹麥賽和14：14，周六以12：24負泰國，無緣晉級。銀劍決賽身型輸蝕的泰國隊以速度與對手力拚，力追至14：17僅敗，丹麥女子隊贏得銀劍賽冠軍。
▼重溫今場精彩比賽畫面▼
香港橄欖球總會主席蒲敬思則稱，賽事為香港帶來數百萬美元的經濟和旅遊效益。他指，除了今次賽事，總會亦期待在9月份主辦全新的女子「WXV全球挑戰賽」（WXV Global Series Challenger）。