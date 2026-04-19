七欖｜3日共11.3萬人次入場　欖總稱帶來數百萬美元經濟旅遊效益

一連三日舉行的香港國際七人欖球賽今日（19日）踏入最後一日，今年賽事共錄得11.3萬入場人次。香港橄欖球總會主席蒲敬思稱，賽事為香港帶來數百萬美元的經濟及旅遊效益。



香港國際七人欖球賽4月19日結束。在最後一日，不少香港球迷入場支持港隊。（鄭子峰攝）

香港國際七人欖球賽4月19日結束。在最後一日，不少香港球迷入場支持港隊。（鄭子峰攝）

香港國際七人欖球賽4月19日結束。在最後一日，啟德體育園主場館打開天幕進行比賽，頒獎禮時天幕更連環發放煙火。（鄭子峰攝）

國泰/滙豐香港國際七人欖球賽今日晚上在啟德主場館結束，3日七欖賽事共吸引11.3萬入場人次，其中今日單日已吸引近3.8萬人次（首日34,368人次；次日41,457人次；第三日37,570人次）。

國際7人欖球賽｜新西蘭女子隊擊敗澳洲，在香港4連霸。（鄭子峰攝）

國際7人欖球賽｜速度飛快的南非球員利斯（Tristan Leyds）在決賽表現神勇。（鄭子峰攝）

▼男子組決賽精彩畫面及頒獎禮回放▼



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男子銀盃賽決賽由南非首奪冠軍，以35比7大比數壓倒阿根廷，成為歷來第七個贏得七欖男子組冠軍國家。賽後由行政長官李家超頒發獎座。西班牙以32比28在季軍賽中擊敗新西蘭。

女子決賽則由新西蘭隊勝出，以19比14擊敗澳洲隊，取得五連冠，第四次蟬聯香港七人橄欖球賽冠軍。法國擊敗加拿大，獲得季軍。

國際7人欖球賽｜女子組冠軍新西蘭，亦特別在頒獎禮後大跳毛利人的傳統戰舞Haka。（鄭子峰攝）

國際7人欖球賽｜女子組冠軍新西蘭在男子組決賽亦到球場中央慶祝。（鄭子峰攝）

▼女子組決賽精彩畫面回放▼



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南非隊長英比維瑟 (Impi Visser)表示，球隊今天創造了歷史，過去他們曾多次與冠軍失之交臂，如今終於能夠實現目標，感到十分開心。他並稱，香港可以稱作七欖發源地，能在慶祝該活動50周年的同時獲取冠軍，感覺十分良好。

國際7人欖球賽｜港隊銀劍賽成功3連霸，今場兩度少打一人仍挫日本封王。（鄭子峰攝）

勇闖銀劍賽（Ｍelrose Cup）決賽的香港隊男子隊，下午4時許與日本爭冠。雙方實力接近，合演一場精彩大戰。日本雖然率先得分，但港隊在全場球迷打氣下決心十足，比賽期間兩度少踢一人的劣勢下，後上挫日本封王，成功在銀劍賽三連冠。

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隊長蔡紀駿（James Christie）說：「我們很愛香港。球迷們今天都來了，他們永遠是我們場上的第八名隊員。每一次傳球，比賽的每一個環節，他們都在為我們加油，這給了我們莫大的幫助！」

女子隊方面，港隊在銀劍分組賽周五與丹麥賽和14：14，周六以12：24負泰國，無緣晉級。銀劍決賽身型輸蝕的泰國隊以速度與對手力拚，力追至14：17僅敗，丹麥女子隊贏得銀劍賽冠軍。

▼重溫今場精彩比賽畫面▼



國際7人欖球賽｜港將艾維塔比奧今場兩度成功達陣。（鄭子峰攝）

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香港橄欖球總會主席蒲敬思則稱，賽事為香港帶來數百萬美元的經濟和旅遊效益。他指，除了今次賽事，總會亦期待在9月份主辦全新的女子「WXV全球挑戰賽」（WXV Global Series Challenger）。

香港國際七人欖球賽4月19日結束。在最後一日，本地及外地球迷一如過往，既看波又扮嘢，現場氣氛高漲。（鄭子峰攝）