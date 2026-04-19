七欖｜馬會支持國際欖球盛事　推社區計劃惠及逾12000人

香港賽馬會連續5年擔任「香港國際七人欖球賽」官方社區合作夥伴，兼首度成為香港足球會國際十人欖球賽官方社區合作夥伴，並透過一系列社區活動，讓今年超過12,000名市民親身體驗運動樂趣。「香港國際七人欖球賽」周日（19日）晚上在啟德主場館圓滿結束，馬會主席廖長江獲邀頒發女子銀碗級別的獎座給勝出隊伍巴西，並聯同其他嘉賓陪同行政長官李家超頒發男子盃獎座予冠軍隊伍南非。



行政長官李家超（左五）、香港賽馬會主席廖長江（左一）和一眾嘉賓出席「香港國際七人欖球賽」頒獎禮。（馬會圖片）

設表演賽及體驗日 讓基層入場感受世界級賽事

今年度「賽馬會社區七人欖球計劃」內容豐富，七欖賽事期間，本地欖球小將在主場館舉行「賽馬會小型欖球表演賽」競技。同時，「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」及新增的「賽馬會十人欖球社區計劃」，讓包括長者和殘疾人士等基層市民，入場感受世界級欖球賽事。

馬會義工隊CARE@hkjc成員除帶領學生參與專為中小學生「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」，大專生義工亦提供支援。馬會義工隊CARE@hkjc成員更於馬會攤位為入場人士提供面部彩繪服務，他們又組成「CARE樂隊」在球迷村舞台上帶來精彩演出。

+ 3

辦運動嘉年華 精英運動員分享奮鬥歷程

上月舉行的「賽馬會多元運動體驗日」讓學生們接觸新穎運動項目，而「賽馬會精英運動員分享會暨嘉年華」邀請多位精英運動員分享奮鬥歷程。嘉年華設有多個互動攤位，讓學生及市民體驗運動魅力。運動員分享會更擴展到老人院和特殊學校，讓體育能夠惠及社區的每個角落。

推出嶄新「賽馬×欖球」活動

馬會早前與中國香港欖球總及香港足球會合作推出嶄新的「賽馬×欖球」活動，為七欖賽事打響頭炮。賽馬及欖球運動植根香港逾百年，吸引世界各地的遊客和愛好者來港觀賞，「賽馬×欖球」系列提供獨特機會，在一場盛大的慶典同時體驗兩項世界級體育盛事，進一步鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位。