五一黃金周．西貢｜鹹田灣、西灣等營地增兵巡邏　無人機協助監察

一連五日的內地五一黃金周假期將至，港府今日（20日）召開跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門就內地勞動節黃金周期間接待訪港旅客的預備工作。因應到訪西貢東郊野公園一帶的遊客數量或會明顯增加，政府指會透過跨部門協作，加強管理。



在萬宜水庫東壩，警方已作出針對性的部署，包括調派軍裝人員於遊客抵達及離開之高峰時段在北潭涌、西貢萬宜路及東壩的策略性位置進行交通及人流管制。漁護署亦會在有需要時於萬宜地質步道─破邊洲段入口實施臨時人流管制措施，避免破邊洲觀景台過度擠擁。



在西貢鹹田灣、西灣及浪茄灣等營地，漁護署會加派人員日夜巡邏及駐守，及對違規行為進行執法，並會使用無人機及閉路電視系統協助監察營地情況。



2026年2月20日年初四中午所見，鹹田灣仍有數十個帳篷。（資料圖片／梁鵬威攝）

在五一黃金周郊野公園管理方面，港府指因應西貢東郊野公園一帶的遊客數量或會明顯增加，政府透過跨部門協作，加強管理。在萬宜水庫東壩，警方已作出針對性的部署，包括調派軍裝人員於遊客抵達及離開之高峰時段在北潭涌、西貢萬宜路及東壩的策略性位置進行交通及人流管制。

9A號線小巴加強服務 破邊洲觀景台部份位置將加裝圍欄

運輸署已與專線小巴營辦商協調，因應乘客量增加第9A號線小巴（北潭涌—萬宜水庫東壩）的班次。漁護署亦會在有需要時於萬宜地質步道─破邊洲段入口實施臨時人流管制措施，避免破邊洲觀景台過度擠擁。為讓遊客避免接近破邊洲觀景台以外的危險地方，漁護署與建築署合作於內地勞動節黃金周前於觀景台的部份位置加裝圍欄。

鹹田灣地加密公廁清潔頻次

至於西貢鹹田灣、西灣及浪茄灣等營地，漁護署會加派人員日夜巡邏及駐守，及對違規行為進行執法，並會使用無人機及閉路電視系統協助監察營地情況。漁護署人員會加強在現場宣傳有關安全遠足、愛護環境及動植物、保持環境清潔、遵守露營禮儀及守則等範疇的訊息，亦會加強營地一帶的清潔，而食物環境衞生署會加強咸田公廁的清潔服務，包括加密每日的清潔頻次及安排廁所事務員每日值勤。

在橋咀洲，漁護署會增派人員每日沿海岸線，包括沙灘及熱門上落水位置巡邏，尤其會配合街渡時間表及日間退潮時段加強巡邏，亦會與海事處及水警於海上作聯合巡邏，以維持秩序。