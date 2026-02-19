黃金周露營｜鹹田灣又淪陷　帳篷超額8倍　烽火四起、垃圾滿地

繼元旦後，西貢鹹田灣再淪垃圾灣。綠色和平今日（19）指，昨晚年初二（18日）實地考察，發現鹹田灣及西灣共有近600個帳篷，當入夜政府人員離去後，環境破壞行為逐漸湧現，如非法生火、隨地拋棄垃圾，到今晨（19日）政府新設的垃圾桶已爆滿，垃圾遍地。綠色和平批政府採取的臨時措施「頭痛醫頭」，無力根治郊野過度旅遊問題，促請政府即時召開跨部門工作小組作全面檢討。



綠色和平昨晚（18日）實地考察，發現鹹田灣及西灣共有近600個帳篷。（綠色和平提供）

今晨（19日）政府新設的垃圾桶已爆滿，垃圾遍地。（綠色和平提供）

入夜政府人員離去後，環境破壞行為逐漸湧現，有人非法生火。（綠色和平提供）

入夜政府人員離去後，環境破壞行為逐漸湧現，有人非法生火。（綠色和平提供）

綠色和平團隊昨日到西貢露營熱點實地考察，統計發現，位於西貢郊野公園範圍的鹹田灣及西灣營地，當晚分別錄得450個同135個帳篷。綠色和平相信，今次是鹹田灣有記錄以來最多帳篷數量的一晚，而據漁護署網站顯示，兩個營地屬容納超過50個營位的「大型營地」，即昨晚鹹田灣的營帳數目超出官方建議八倍。

洗手盤出現淤塞，廁所內外多處散落衛生用品。（綠色和平提供）

今日早上，政府新設的垃圾桶已爆滿，露營垃圾遍地，有清潔工到場清理。（綠色和平提供）

綠色和平又指，鹹田灣同西灣日間均有職員向遊客作宣傳及呼籲，但入夜後環境破壞行為逐漸湧現，如非法生火、隨地拋棄垃圾，卻未見任何政府執法人員巡邏。到今日早上，政府為今次農曆新年旅客而新設的垃圾桶已爆滿，露營垃圾遍地。據緣色和平提供圖片，當中不少垃圾為簡體字包裝。洗手盤亦出現淤塞，廁所內外多處散落衛生用品。

綠色和平認為，事件反映當局所採取的臨時措施只是「頭痛醫頭」，無力根治郊野過度旅遊問題。該組織指，本港郊野破壞情況相較過往頻密，惟政府每次都單靠清潔工事後清理，而非從源頭管理，無助解決問題，促請政府即時召開跨部門工作小組，全面檢討過住每次郊野過度旅遊問題發生後的應對及執法措施。