鹹田灣｜環團指營帳攻陷　漁護署圖文稱整體可控　沒嚴重破壞行為

綠色和平今日（19）指，昨晚年初二（18日）在西貢鹹田灣實地考察，發現鹹田灣及西灣共有近600個帳篷，當入夜政府人員離去後，環境破壞行為逐漸湧現，如非法生火、隨地拋棄垃圾垃圾遍地。



漁護署下午在社交網頁發文回應指，留意到有環保團體指西貢東郊野公園露營地點年初二晚出現破壞環境行為，該署指自2月14日農曆新年黃金周假期開始，漁護署已經在西貢東熱門露營地點，包括浪茄、西灣、鹹田灣增加巡邏及派員進行宣傳教育。



據昨日年初二黃昏前及今早現場人員觀察，雖然鹹田灣及西灣的帳篷數目比平日增多，但整體情況可控，營友亦在指定露營地點內紮營，秩序、設施及營地衞生狀況，沒有出現問題 ，並沒有出現嚴重破壞環境行為。



漁護署2月19日下午在社交網頁發文回應有環保團體指西貢東郊野公園露營地點出現破壞環境行為，指據2月8日1年初二黃昏前及今早現場人員觀察，雖然鹹田灣及西灣的帳篷數目比平日增多，但整體情況可控。（漁護署Facebook）

漁護署在貼文稱，自2月14日農曆新年黃金周假期開始，已經在西貢東熱門露營地點，包括浪茄、西灣、鹹田灣增加巡邏及派員宣傳教育，同時亦在營地增設垃圾收集設施及運送垃圾，食環署亦在鹹田灣公廁安排廁所事務員每日值勤。

漁護署：秩序、設施及營地衞生狀況沒有出現問題

漁護署指據昨日年初二黃昏前及今早現場人員觀察，雖然鹹田灣及西灣出現帳篷數目比平日增多，但整體情況可控，營友亦在指定露營地點內紮營，至於秩序、設施及營地衞生狀況，亦沒有出現問題 。

漁護署形容營友配合部門人員工作，並沒有出現嚴重破壞環境行為，而漁護署會繼續密切監察情況。

綠色和平昨晚（18日）實地考察，發現鹹田灣及西灣共有近600個帳篷。（綠色和平提供）

今晨（19日）政府新設的垃圾桶已爆滿，垃圾遍地。（綠色和平提供）