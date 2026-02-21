黃金周露營｜營友非法生火亂拋垃圾　漁護署：鹹田灣等有20宗執法

農曆新年期間不少內地旅客來港露營，有環保團體指年初二（18日）晚，西貢鹹田灣及鄰近的西灣有超過600個帳篷，並有人非法生火、隨地拋棄垃圾。年初四（20日）下午在鹹田灣所見，沙灘上有遊客遺下的帳篷及膠樽，部份地方有疑似灰燼。



負責管理郊野公園的漁農自然護理署表示，自2月14日起農曆新年黃金周假期期間，署方亦加強打擊違法行為，截至年初四下午2時，在麥理浩徑第一、二段和附近指定露營地點，包括鹹田灣營地，一共有20宗執法個案，當中包括亂拋垃圾同非法生火等。



2月18日年初二入夜後，當政府人員離去後，環境破壞行為逐漸湧現，有人非法生火。（綠色和平提供圖片）

2月18日年初二入夜後，當政府人員離去後，環境破壞行為逐漸湧現，有人非法生火。（綠色和平提供圖片）

2月18日年初二入夜後，當政府人員離去後，環境破壞行為逐漸湧現，有人非法生火。（綠色和平提供圖片）

+ 8

漁護署指年初四（20日）東壩人流達到繁忙程度，但秩序良好。（漁護署Facebook圖片）

漁護署指年初四（20日）東壩人流達到繁忙程度，但秩序良好。（漁護署Facebook圖片）

漁護署年初四晚在社交專頁發文，指署長黎堅明同副署長黎存志下午到東壩視察現場情況。署方表示，雖然東壩一帶人流達到繁忙程度，但情況大致暢順，秩序良好。

漁護署安排人員喺現場協助管理人流，提醒遊人注意安全並密切巡邏以維持秩序；另外亦安排人員清潔和收集垃圾，東壩一帶衞生情況保持大致良好。

漁護署署長黎堅明(前右二)與副署長黎存志(前左二)年初四（20日）下午2時到東壩視察現場情況。（漁護署Facebook圖片）

漁護署表示，自2月14日起黃金周假期期間，漁護署除安排人員在熱門郊野公園地點巡邏和進行宣傳教育，亦有在熱門露營地點，包括浪茄、西灣、鹹田灣等地方安排清潔同垃圾收集，並設有指示提醒營友露營禮儀同守則。

署方指過去幾日，露營地點使用情況、衞生及秩序都和計劃相若，無出現嚴重破壞或不可預見嘅問題。

▼2月20日年初四 西貢鹹田灣營地情況▼



+ 22

漁護署表示，這幾日也有加強打擊違法行為。截至年初四下午2時，在麥理浩徑第一、二段和附近指定露營地點，包括鹹田灣營地、浪茄灣營地同埋西灣營地，一共有20宗執法個案，當中包括亂拋垃圾同非法生火等。

漁護署稱會繼續密切監察西貢東郊野公園東壩一帶和熱門露營地點情況，並在有需要時發布最新消息。

鹹田灣公廁年初四（20日）早上狀況。（漁護署Facebook圖片）

鹹田灣營地年初四（20日）早上狀況。（漁護署Facebook圖片）