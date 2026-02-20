黃金周露營｜鹹田灣遺疑似灰燼、帳篷　居民指年初三晚有千人露營

西貢鹹田灣繼元旦淪為垃圾崗後，有環保團體指年初二（18日）晚，該處及鄰近的西灣有超過500個帳篷，並有人非法生火。今日（20日）下午在鹹田灣所見，有數十個露營帳篷，沙灘上有遊客遺下的帳篷及膠樽，部份地方有疑似灰燼。



有附近商戶估計，昨晚（19日）有逾千名遊客在鹹田灣露營，形容人流到達高峰。他認為政府在大力推廣綠色旅遊的同時，亦應持續監察，視乎情況改善問題。



今日（20日）中午所見，鹹田灣仍數十個帳篷。（梁鵬威攝）

今日（20日）中午所見，沙灘上有對客遺下的膠樽、帳篷等物件。（梁鵬威攝）

多名漁護署職員中午在場巡查 向在場人士展示露營守則

今日中午約12時，鹹田灣約有數十個帳篷，有旅客準備離開，前往下個營地；亦有人剛到達，準備今晚逗留過夜。沙灘上有遊客遺下的帳篷及膠樽，部份地方有疑似灰燼，多名漁護署職員在場巡查，他們手持「郊野公園露營守則」，展示給在場人士看。

浙江遊客來港3日 花2日在沙灘過夜

浙江遊客趙小姐表示，此行程會在香港逗留三天，其中兩天會在麥理浩徑，昨天晚上在鹹田灣露營，今天則會到第二個沙灘過夜。她指，昨天晚上鹹田灣人山人海，估計帳篷數量有約100個，沒有見到亂拋垃圾及沙灘生火的情況，「基本上都沒有甚麼不文明的情況。」

趙小姐說，遊客一般在傍晚才會到達營地，並在早上看完日出後離開。她指鹹田灣的垃圾桶數量充足，她亦會帶走自己的垃圾，認為沙灘的垃圾量少。至於沙灘生火的情況，她指鹹田灣的風勢大，生火或會引發安全隱憂，認為是不好的行為。

湖南遊客昨晚在塔門露營：背包客非常多

湖南遊客賀小姐指，昨晚在塔門附近露營，今天則打算在鹹田灣過夜，她認為此處的環境好，且人很熱情。她說，昨晚塔門的背包客非常多，沒見到亂掉垃圾的情況，自己也不會做當局禁止的行為，稱「好像大家都還素質比較高。」

沙灘上有疑似灰燼。（梁鵬威攝）

鹹田灣士多負責人：昨晚有數百個帳篷 人流到達高峰

位於鹹田灣的「海風士多」負責人黎先生表示，該處人流自疫情封關起增多，先是本地人前來露營，現時則以遊客為主，店舖的生意額亦受惠於此，較疫情前有一至兩成的增長。他指，曾見過遊客在沙灘點營火，指情況一直都有，只是現時會較多。他續指，昨晚鹹田灣的帳篷有數百個，估計有逾千名遊客，形容人流到達高峰。

早前鹹田灣淪為垃圾崗，黎先生指，該處在規劃時沒有預計如此多的人流，故亦沒設置足夠的設施，形容已「不勝負荷」，但指政府「有做嘢」，已增加設施，並加派人手教育遊客。他提到，政府在大力推廣綠色旅遊的同時，亦應持續監察，視乎情況改善問題。