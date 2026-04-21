宏福苑投訴比較多勞工處加強巡查　不會先通知但有次宏業董事陪同

宏福苑大火獨立委員會今（21日）舉行第16場聽證會，當中提到勞工處共巡查宏福苑17次，在勞工處任職逾27年、時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）林秀青表示，因應投訴個案較多加密巡查，人員會穿便衣巡查，進入前不會作事前通知。



會上展示勞工處內部記錄，顯示至少三宗投訴個案，涉吊運等問題，均寫投訴不成立，林秀青表示，處方會於後續巡查繼續跟進不成立的投訴，「唔係單純一次Not Justified，就唔去睇、唔去跟進。」



時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）林秀青（右）4月21日在宏福苑大火獨立委員會第16場聽證會作供。（黃偉民攝）

勞工處17次巡查宏福苑包括一次加強突擊檢查

宏福苑共進行16次進查，另有一次是加強突擊檢查，即共17次檢查。被問及17次巡查，是否均與投訴有關，林秀青表示，根據機制，每一至兩個月會巡查一次，但因應收到投訴較多，加密至每一個月都有巡查，但指不是完全與投訴有關。

大埔宏福苑去年11月26日發生五級火。（梁鵬威攝）

巡宏福苑毋須事先通知 穿便不會戴安全帽

林秀青稱，巡查時如是於新建大型地盤，門口有閘要通知，但宏福苑不同，入去不用事先通知，不會帶安全帽，不會引起工友或承建商注意，會先行一轉查看有否違例事項，巡查投訴位置、相關地方會否都有投訴。視察後，如有需要，才找承建商一起巡查。她指，勞工處人員穿便衣巡查。

一次巡查由宏業董事侯華建陪同 林秀青解釋巡查後提供職安健建議

聽證會展示一份勞工處內部記錄，顯示勞工處在2024年7月的巡查中，是在宏業董事侯華建陪同下進行。林秀青解釋，勞工處人員可於巡查後，聯絡地盤負責人，再提供職安健建議。

投訴均寫不成立或無進一步行動 林秀青：唔係一次不成立就唔跟進

另一份勞工處內部記錄展示，至少三宗投訴個案，涉吊運等問題，均寫投訴不成立（could not be justified）或無進一步行動。林秀青表示，結果是同事判斷，投訴不能成立意指看不到與投訴相關的證據，她指會查看報告，如有需要跟進，會叫同事跟進。她續稱，會於後續巡查繼續跟進不成立的投訴，「唔係單純一次Not Justified，就唔去睇、唔去跟進。」