宏福苑聽證會｜消防接報後逾一小時無法進入宏昌閣　一文看清部署

宏福苑大火獨立委員會聽證會周一（13日）踏入第11日，4名曾擔任現場指揮官的各級消防員作供。他們表示大火當日火勢蔓延迅速，現場不斷有竹枝及雜物掉下，形容「史無前例地惡劣」。接報後逾一個小時，因雜物竹棚堵塞起火的宏昌閣出入口，消防員沒法入內啟動警鐘、疏散及搜救居民。此外，消防指揮官當日接獲殉職消防員何偉豪呼救時，未能掌握其身份及位置。



火警初期的「黃金時間」，消防人員有何行動部署？搜救殉職消防員何偉豪有何困難？以下一文看清時序。



大埔宏福苑獨立委員會聽證會4月13日踏入第11天，首名作供的大埔消防局高級消防隊長許健安，是大火當日首位抵達火場的指揮官。（翁鈺輝攝）

消防處接報後5分鐘到場

【14：51】11月26日下午2時51分，消防處接獲首個求助電話，稱宏昌閣外牆棚架發生「爆炸情況」。消防處同時接獲大量求助。消防局陸續被派到宏福苑。

【14：52】大埔消防局高級消防隊長許健安接獲求助要求，馬上安排與另外5名同事乘坐「油壓升降台」消防車前往宏福苑。消防車上的終端機顯示火災現場有消防裝置失效，惟許不記得有否顯示天台水缸水沒水。（另見稿）

【14：56】許健安與同事到宏福苑，即接報後5分鐘便到場。許健安為現場最高級，自動成為消防指揮官。

【14：57】許健安向消防處匯報，他指當時車泊在迴旋處，落車後有途人帶他到宏昌閣背面、即面向圓洲仔里方向。宏昌閣後門位置有火柱，有雜物及竹枝墮下，知道後門已難以進出。他着隊員開「掩護喉」，希望壓制火勢，再叫升降台同僚開兩條喉。

【15：00】許健安發現火勢蔓延至宏泰閣。

消防員何偉豪（右）不幸在大埔宏福苑五級火中殉職離世。（Threads）

何偉豪受命搜救 短時間內火警升為三級

【15：01】駐守沙田消防局的殉職消防員何偉豪到達現場，跟另外兩名同僚收到指示需到宏昌閣27樓搜救居民。

【15：02】許健安到場後6分鐘，決定將火警升三級。當時宏昌閣不同樓宇面有火蔓延，整個大廈被濃煙和火包圍，有蔓延之勢，宏昌閣正後門被燃燒的雜物影響，令居民無法進出。許健安相信有大量居民待救，當下資源和人手未能應付，故升為三級。

【15：11】時任消防處副消防總長（新界北）黃景文收到消防控制中心訊息，主動向控制中心表示會落現場。

【15：19】許健安上司、消防處大埔消防局局長張樂恒到場，取代許成為消防官。張樂恒到宏福苑時，已有12架消防車，約有100名消防員在現場。一眾消防員仍無法進入宏昌閣，於是指示繼續移除雜物，清除被阻塞的通道，「殺出一條血路」，令消防員可進入大廈疏散。（另見稿）

消防處大埔消防局局長張樂恒火警當日下午3時19分到達現場成為指揮官。（夏家朗攝）

何偉豪呼救 現場人員未能確認身份及位置

【15：22】何偉豪呼救：「Mayday Mayday，我係沙田細搶隊隊員 18469 何偉豪，我現時被困在30樓。」許健安嘗試回應他，問他是哪位同事、身處何方，但對方失去聯絡，僅憑宏昌閣火勢最大派出緊急應變隊。當時現場人員不知道何偉豪因協助輪椅居民延誤到大廈搜救，錯誤進入宏泰閣。（另見稿）

【15：25】張樂恒匯報，稱宏昌閣及宏泰閣已着火，同時見到宏盛閣、宏建閣及宏新閣有火光，形容「8座有5座已燒着，好多雜物及棚架天跌落嚟」。

【15：27】消防特遣隊（CFS）到場。

消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊。（翁鈺輝攝）

消防接報後約40分鐘 火警升為四級

【15：29】張樂恒上司、消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊到場，即時接替張，成為在場指揮官。林浩俊形容現場「史無前例地」惡劣環境，5幢樓宇起火，其中宏昌閣及宏泰閣燒得嚴重（Well Alight），很多雜物和竹支跌落，亦有棚網飄落，另外三幢大廈外牆棚架亦出現火點。（另見稿）

【15：32】張樂恒向林浩俊交代現場情況，包括8幢樓有5幢着火、宏建閣火勢也猛烈，並收到同事呼救的訊息。

【15：34】林浩俊到場後五分鐘，將火警升為四級，仍未知失蹤消防何偉豪的身份。他的上司、時任消防處副消防總長（新界北）黃景文抵達現場。

【約15：35 至 15：40】許健安發現宏福苑警鐘有問題，因隊員去到宏建閣、宏新閣打破「扲手」（break glass），發現警鐘不響。

【15：50】黃景文接手做四級火指揮官。

時任消防處副消防總長（新界北）黃景文大火當日下午3時50分接手擔任現場指揮官。（翁鈺輝攝）

何偉豪被發現在宏泰閣「瞓喺燒着竹棚」

【15：55】林浩俊發現有消防員在宏泰閣正門出口，嘗試拯救另一名同事，稱他當時「瞓喺燒着竹棚，不省人事」，那刻才知傷者為何偉豪。

【約4時許】有消防員成功進入宏昌閣搜救。

【16:18】黃景文上司、消防處助理處長（新界北）鄧榮華到場接手做指揮官。

【16：23】黃景文接手為「Resue Officer」，專責部署救援行動。當時已接獲65宗求助，38宗來自宏昌閣，23宗來自宏泰閣，其餘座數有4宗求助。

【16：30】消防從宏泰閣地下帶出一男子。

【16：56】消防在宏昌閣405室發現女屍。

【18：22】火警升為五級。

【16：23至22：00】消防完成處理13宗求助個案。

大火翌日：11月27日

【22：00至04：00】消防期間處理了33宗求助個案。

【04：00至09：35】消防處理了83宗求助個案。

【09：35】黃景文「落更」，同時消防已收310宗求助個案。