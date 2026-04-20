黃碧嬌宏福苑聽證會屢被點名　無阻心情為民建聯街坊會員慶生歡聚

大埔宏福苑大火獨立委員會至今舉行十多場聽證會，上周起焦點落在民建聯大埔南區議員黃碧嬌在大維修與法團的角色，新法團指控她插手居民投票，亦有居民形容黃碧嬌帶「黨羽」影響街坊。黃碧嬌未有出席聽證會，委員會代表大律師杜淦堃上周五讀出其部分書面回覆，她承認兩度就宏福苑會議收授權票，強調當時沒有提供物資及收取利益，而是基於與街坊的長期互信。



儘管在聽證會中屢被點名，但黃碧嬌沒有完全迴避地區活動，上周四（16日）她如常出席民建聯大埔支部舉辦「會員生日會」，社區幹事透露會上與數百名街坊會員歡聚一堂。



獨立委員會首席代表大律師杜淦堃（前）及團隊。（任葆穎攝）

黃碧嬌宏福苑聽證會受抨擊

大埔宏福苑大火獨立委員會上周四（16日）舉行第13場聽證會，多名居民以事實證人身份作供。曾擔任第六屆法團管委會委員的馮堯作供指，大火前已留意到後樓梯及防煙門有問題，又指埔區議員黃碧嬌擔任法團顧問期間，曾帶同「黨羽」影響居民。他又指換法團選舉前，黃碧嬌曾舉辦街站協助居民申請資助，期間要求戴母填授權票予黃，他嘗試取回，受到諸多刁難才成功。

戴自文質疑，大埔前區議員黃碧嬌及義工是利用老人家怕事心態以取得授權票，即使他想取回授權票亦困難重重。（資料圖片）

黃碧嬌承認收授權票 稱沒提供物資及收利益

獨立委員會翌日（17日）引述黃碧嬌部份書面回覆稱，她曾就宏福苑會議收授權票，當時沒有提供物資及收取利益。今日（20日）聽證會焦點繼續在黃碧嬌，大火發生時的法團委員江祥發憶述表決宏業為大維修承辦商當日，僅得200名街坊出席，區議員黃碧嬌帶同一批義工出現及排隊，形容他們「不友善」，期間更與街坊有磨擦。

4月16日，未有親身出席聽證會的黃碧嬌，與數百名民建聯會員及街坊，出席民建聯大埔支部舉辦的「2026年1-4月會員生日會」。（民建聯）

聽證會中受抨擊當天 黃碧嬌無阻心情與會員歡聚

黃碧嬌未有親身出席聽證會，被居民指控抨擊的當天（16日），與數百名民建聯會員及街坊，出席民建聯大埔支部舉辦的「2026年1-4月會員生日會」，面帶笑容。社區幹事吳澤鉅表示支部主席胡綽謙聯同多名區議員等與會員們共度歡樂時光，形容當天設有豐富表演及互動環節，會員們笑語不斷，氣氛熱烈。大埔支部團隊成員亦藉此機會與大家交流近況，聆聽大家對社區工作的意見。

4月16日，未有親身出席聽證會的黃碧嬌，與數百名民建聯會員及街坊，出席民建聯大埔支部舉辦的「2026年1-4月會員生日會」。（民建聯）

會上，胡綽謙向會員匯報大埔支部團隊近期的地區工作成果，包括交通運輸方面的跟進及進展，並感謝大家一直以來的支持與信任。出席的包括民建聯區議員梅少峰、李文傑、黃偉憧、社區幹事葉俊傑、羅志平、吳澤鉅、蔡穎珊。