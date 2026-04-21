宏福苑聽證會｜發泡膠板投訴與ICU互「交波」　勞處認溝通可更好

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（21日）舉行第十六場聽證會，獨立委員會代表大律師李澍桓盤問時任勞工處分區職業安全主任（行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青時，質疑勞工處接居民投訴發泡膠板等問題後，因「覺得唔關勞工處事」而轉介予房屋局獨立審查組ICU，「所以ICU將個波交畀你，你再交畀ICU」。



林秀青則同意投訴報告可以寫得更仔細，又承認如當下勞工處與ICU有更好溝通等，可以更好地處理投訴個案。



大埔宏福苑大火後模樣。（資料圖片）

《香港01》宏福苑五級火專頁

接獲發泡膠板、吸煙等投訴 翌日轉介強制驗樓組

聽證會揭露，勞工處於2024年10月2日收到1823投訴電話，稱屋苑已被棚架、棚網圍封，但圍封物料是易燃物、有天拿水味，又有工程人員吸煙、掉煙頭；窗上有發泡膠板，惟發泡膠是易燃物料。投訴人又向部門詢問是否有可替換物料，或在發泡膠加上其他不易燃的物料等。

投訴後於同年10月3日獲轉介至屋宇署「強制驗樓組」（mandatory building inspection division），勞工處認為屬強制驗樓組職務範圍。同月16日，1823電話回覆投訴人，林秀青稱根據內部紀錄顯示，投訴人指已聯絡房屋署，但房屋署指發泡膠和棚架需聯絡屋宇署；投訴人則希望署方轉介至屋宇署。

時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）林秀青（右）。（黃偉民攝）

稱發泡膠非勞工處處理範疇 勞工處與ICU「互交波」

投訴人後獲回覆稱「本署明白關注，但由於每個個案性筫不同，需考慮個別個案情況，才能作適當行動，故請提供詳盡資料，如單位涉居屋，要跟據強制驗窗計劃已訂明檢驗和修葺，請聯絡ICU（房屋局獨立審查組）辦理。」屋宇署於16日亦回覆1823， 指屋苑正在強制驗樓，承建商用發泡膠封窗、竹發霉、不是每層棚架沒有支撐。

林秀青又稱，相信投訴個案於同月18日獲轉介予ICU。ICU當日則回覆1823， 指已就棚架安全問題通知勞工處。而按她理解，竹棚架問題會交由勞工處跟進，即竹發霉、不是每層棚架沒有支撐的問題；發泡膠不是勞工處處理的事。

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



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投訴未能成立

勞工處的內部紀錄指，經巡查後找不到破損的棚架杆、地盤管工譚先生指收到投訴，並已維修，最終投訴未能成立及不採取進一步行動（no further action, NFA）。

勞工處於2024年11月11日回覆ICU的便箋中，指已處理投訴，並將個案轉交ICU，希望其處理竹棚裂縫、大塵及竹棚保護網是否符合阻燃標準等問題。李澍桓盤問指，勞工處沒有處理工人吸煙問題，沒就發泡膠板向投訴人提供意見，質疑是因勞工處覺得「唔關勞工處事」，「所以ICU將個波交畀你，你再交畀ICU」。

12月7日，繼續有工程人員在大埔宏福苑，清理大火後遺留在現場的棚架雜物。（資料圖片/王譯揚攝）

發泡膠板投訴無處理 稱建築物料非勞工處調查重點及範疇

林秀青表示，當日處理的5宗投訴，也有與吸煙有關，同意報告可以寫得更仔細。她又承認沒處理發泡膠問題，指因為不是勞工處的調查重點，亦不是勞工處的範疇。李澍桓追問如當下勞工處提醒ICU，指不是勞工處的範疇，會否可以更清晰，並更好地處理投訴個案，林秀青則表示同意。