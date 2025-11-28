輔導主任與13歲女生多次性交　綁手蒙眼兼拍片並想肛交　認罪候判

父親得悉讀初中的女兒有割手情況，遂找女兒讀小學時的一名輔導主任想了解情況，意外揭發女兒13歲時曾多次與該輔導主任發生性行為。該輔導主任，今(28日)在區域法院承認非法性交等控罪。



案情透露，被告多次與女童性交，後來沒再用避孕套，改叫女童服避孕藥。他又曾要女童蒙眼綁手，並拍下性交過程，又想與女童肛交，但遭女童拒絕。他並有叫女童守密。因被告已婚，女童曾質疑被告行為不對，惟被告向她說：這事沒有對與錯。



法官陳廣池把案押後至明年1月8日判刑，期間索取事主的創傷報告，及被告的心理專家報告。被告准以原有條件保釋。



曾在住所及酒店發生性行為

被告王樂天（38歲，學生輔導主任）承認5項與16歲以下女童非法性交，及1項製作兒童色情物品罪。案發於2021年6月至2022年9月，事發地點包括北角的兩個單位，及北角富薈炮台山酒店。

X父與被告保持聯絡

案情指，女事主X在2008年5月出生，被告是她讀小學時的一名輔導員，X參加學校的「創意思維」課外活動時認識被告。X小學畢業後，X的父親Y仍與被告保持聯絡。

X聞父找被告面色大變

在2023年9月19日中午，X父收到學校社工的電話，指X不開心而割腕。X父追問女兒，女兒卻拒絕透露，X父便找被告，希望被告能助他了解X的情況。X父翌日晚上告知X他已找了被告，X即臉色大變，並告知父親她與男友分手而割腕，又透露曾在2021至2022年間與被告性交，且被告沒有使用安全套，及有向她提供藥物和拍攝她的裸照。

邀X看小狗發生性行為

事件報警後，X在同月25日在錄影會面透露，被告是她小學時的學生輔導主任，負責帶領課外活動，職責類似社工。在2021年6或7月的某天，被告請她到其住所玩及看小狗，她當時13歲。兩人先在沙發上看影片，之後被告把她移至床上，被告撫摸她的大腿外側，她感到不舒服並有縮腳。但二人最後發生了性行為，為時約30分鐘，被告當時沒有戴安全套，但有在X體外射精。X稱當時不知所措。

一年多內多次性交並曾拍片

該次事件後，2人在2021年6月至2022年9月期間，被告與X曾在被告家性交時。她指被告曾想與她肛交，但X怕痛拒絕；被告又曾蒙住她雙眼，並綁住她雙手，之後用iPhone 拍下兩人性交的影片。其後被告有告訴X，他把過程拍了影片，影片顯示到X的面部及裸體。X稱她不同意拍片，但被告沒有在意。二人在2022年9月在被告住所最後一次性交，關係在同月結束。

不用安全套改叫X服避孕藥

X透露她在於該段期間，每星期前往被告住所一至兩次，被告有時在她體內射精，被告曾嘗試使用安全套，但他稱感到不舒服，之後沒再使用，並改為向X提供避孕藥，指該些藥丸能調節經期和避孕。X每日服用，直至二人關係結束。此外，X與被告首次性交後，被告便叫她刪除二人的所有聊天紀錄。

X遇上追求者感壓力自殘

其後X遇上一名很喜歡她的男子，該男子不停嘗試聯絡X，X與該男子聯繫時感到緊張和壓力，並開始自殘，因這關係勾起她與被告的不快回憶。她最後把她與被告的關係告訴父母。

認為遭被告欺騙

X又稱，她認為被告沒有把她當成女朋友，但形容二人是比朋友更進一步的關係，她亦沒有喜歡被告的感覺。她認為被告在欺騙她，因為被告有妻子，認為被告的行為錯誤，但被告卻指這些事情沒有對錯之分。

被告反稱幫X買避孕藥紓緩其經痛

被告兩天後被捕，他在錄影會面時稱，與X曾是師生關係，並指X畢業後主動找他，二人成為朋友。他稱會按X要求，幫她購買避孕藥，目的不是為了性交，而是為了幫X紓緩經痛。二人性交約10-12次，每次約10分鐘。他只在頭兩次有使用安全套。X未有拒絕。

有向X投放感情不想她誤入歧途

被告曾向X發傳訊稱：「咁大家一切保密ok？」被告稱，知道不應該與X有任何關係，但他對X投放了許多私人感情，不想她誤入歧途。

