駐校社工與13歲女生非法性交　報告斥思維扭曲推卸責任　囚27月

小學駐校社工多次在無使用安全套下與13歲女舊生性交，並曾拍下女童蒙眼綁手性交片，他早前承認5項非法性交罪。案件今(8日)在區域法院判刑，庭上透露被告妻表示選擇原諒被告並與他共渡難關。法官陳廣池引述報告卻指，被告指事主不當性是一回事，他的悔疚只在乎被告自身和他的家人，認為他思維扭曲，把責任都推卸給女方。陳官質疑被告是藉詞幫事主脫離混亂生活，乘人之危，滿足私慾，加上各項加刑因素，判他入獄2年3個月。



被告王樂天（38歲，小學的學生輔導主任），他承認5項「與16歲以下女童非法性交罪」及1項製作兒童色情物品罪。案發於2021年6月至2022年9月，事發地點包括北角兩個住宅單位及北角富薈炮台山酒店。

被告王樂天與一名13歲女童多次性交，判囚2年3月。(陳蓉攝)

思維扭曲把責任推給事主

陳官判刑時引述被告的心理學家報告指，本身是註冊社工的被告，重視社會形象，對事主X的評價貶義，忽視事件對X的傷害，並指X不太當性是一回事。專家認為被告扭曲認知思維，把責任推給對方。他雖然服務年輕社群，理應了解他們的特質，惟其道德觀不高，缺乏自我檢視的方法，其自我防衛模式及曲解的認知，不能低估其重犯可能。

X的性侵涉權力誤用

陳官指事主X的創傷報告指她有嚴重的抑鬱、焦慮及創傷壓力，自我形象低落，有間歇精神分離，並有輕生及自殘想法。由於X被侵犯時被告有誤用權力，對其成長及價值觀造成傷害。X缺乏家庭支援，建議她需接受持久的專業治療及輔導。

官認為影片涉性虐

辯方求情有指涉事影片已不存在，法庭無法確認影片等級，惟陳官指，案情撮要已提及該影片有綁手及蒙眼元素，形容是「SM(性虐待)嘅做法」，且影片非硬照，認為法庭有基礎可推論屬四級，更質疑被告是「霸王硬上弓」。

被告妻稱選擇原諒被告與他共渡難關

陳官又引述辯方求情指，本案不涉恐嚇及金錢脅迫等，又指案情與被告性格相違背，毀了被告的人生規劃及夢想，亦對其家庭造成傷害。被告自撰的求情信，亦認因錯判而犯案，連累妻子要承受社會壓力，其妻的求情信亦指被告很愛兩隻小狗，亦盡父責，對其犯錯感到震驚，但選擇原諒被告及與他共渡難關。

被告悔疚只在自身及家人

惟陳官指，被告把悔疚只落在自身及家人，鮮提及事主及事主父親的傷害，製作兒童色情物品一罪中，X在蒙眼被綁情且不知情下被拍，涉及違反誠信，兩人年紀相差22年，被告大部份時間沒使用避孕套，更多次在X體內射精，並為X提供避孕藥，又叫她刪除二人對話及保密事件。

發給X的訊息盡顯私心

陳官質疑，被告聲稱對X感情很深，投入很多私人感情，想幫助她脫離混亂的生活，豈不是乘人之危，滿足自己的性慾。他發給X的訊息說：「這個世界本來就沒有正常和不正常，都是個人定義出來的，說實在只有想與不想，倒是這你陪我瘋過。」陳官認為這話明顯透露了被告的自私心態，只為滿足私慾和自私，最終判被告入獄2年3個月。

X父找被告幫忙揭發事件

案情指，事主X在2008年5月出生，被告是她所就讀小學的輔導員，亦是該校的駐校社工，兩人透過學校的「創意思維」活動認識。X小學畢業後，X父仍與被告保持聯絡。X父後來得知女兒有割腕情況，找被告向X了解，X知悉父曾找被告後，才透露她在2021至2022年間曾與被告性交，被告並多在在無使用安全套下與她性交。

邀X到家玩狗發生性行為

X在錄影會面透露，在2021年6或7月，被告邀當時13歲的X到其住所玩狗，被告在其家中與X發生性行為，被告未有使用安全套，並有在難X體內射精。

X綁手蒙眼下被拍性交過程

二人之後續有發生性行為，有次被告蒙住X雙眼和綁住X雙手，並用iPhone 拍下兩人性交過程，X曾告知被告她不同意拍片，惟被告沒有在意。兩人在2022年9月在被告住所最後一次性交，關係在同月結束。

X服避孕藥直至二人分手

被告曾使用安全套，但他稱不舒服，所以便再沒使用，但有向X提供避孕藥，指該些藥能調節其經期和避孕。X每日服用直至兩人關係結束。

被告認性交過10至12次

被告在2023年9月27日，被告因「與未成年少女發⽣性行為」被捕。被告認二人曾性交約10至12次，每次約10分鐘。他只在頭兩次有用安全套。他又稱是按X要求幫她購買避孕藥，目的是為幫她紓緩經痛。

案件編號：DCCC138/2025