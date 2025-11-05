施駿興涉性侵13歲女童　辯方指事主不願分手糾纏　令施感到煩擾

元朗區議員施駿興涉17年前非禮當時13歲的女童，並涉與她非法性交案續審，事主X今（5日）於區域法院繼續接受辯方盤問，她並提到首次與被告性交時，雙方都想發生性行為。惟辯方指，X與被告在2011年12月分手時，X拒絕，更與被告糾纏數月，包括不斷找他，又向被告送衣服，更不停要求要見面，令被告感到煩厭，X否有做該些事情。



被告施駿興（37 歲）被控1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X。他另被控於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

被告施駿興。(朱棨新攝)

X承認首次性行為雙方都想

X同意在2011年3月14日，當日X放學後前往被告的家，先是閒聊半小時，當時雙方都想發生性行為，被告開始親吻她及脫去她的衣服。X形容：「佢越錫越肉緊，跟著除埋我件校服。」

辯方指X常穿校服去探班

辯方向X指出，被告與X拍拖期間，她經常去被告工作地點探班，因為X穿著校服，故令其客户有微言。被告因此要求X不要經常去探班，X否認。辯方續指，X及後有發訊息予被告指「我成日畀麻煩你」、「等緊你完show接我放學」、「我愛你呀！」X指對上述訊息沒有印象。

辯方續指出，被告的工作忙碌，常常工作至晚上，故沒有時間陪伴她。二人曾因X與跆拳道教練太親密而爭執，X解釋，她當時覺得教練對她不一樣，於是向被告求助，被告事後有代為投訴。

辯方向X展示數張照片，指出她於2011年3月14日下午6時57分，正乘坐西鐵線由荃灣西往紅磡方向，故她不可能在晚上7時半才離開被告的家，X稱不同意。辯方續指出，當天晚上，X與被告在尖沙咀吃米線，因X想早點看到被告，故二人相約先在荃灣西會合，故他們其實沒有發生過性行為，X否認。

指X不欲分手糾纏數月

辯方續指，二人在2011年12月左右分手，X有到過被告的家找他，要求不要分手，惟被告指不可能。雙方續糾纏數月，期間X不停要求見面，發送訊息及致電被告，又送衣服給被告，令其感到煩厭。至2012年3月，X要求與被告最後一次見面，就會放過被告，雙方終在同年4月約會，X否認有以上事件。

辯方續指，見面當天，X要求被告與她穿著寫有「love story」的情侶裝。而該次見面後，X沒有再找過被告，至4月中再因被告與其他女子合照而質疑他出軌，X否認。

在被告表妹帖文見被告的區議員帖文

辯方問X，如何得知被告的區議員帖文，X稱，她與被告的表妹有互相追蹤，惟鮮少有交流，她是在在其限時動態中看到有關帖文。

控方覆問時，問X如何得知被告參選區議員的帖文，X稱，她與被告的表妹有互相追蹤，惟鮮少有交流，她是在其限時動態中看到有關帖文。控方續問指，為何在看到相關限時動態後，相隔4個月才報案。X解釋，當時用了兩個月搜尋資料及聯絡風雨蘭社工，故相隔4個月後才報案，同時她強調，被告是否當選不在其考慮之列。

控方另覆問指，X曾在辯方盤問時否認曾送情人節禮物予被告，但辯方向她展示相片後，X確認是她送給被告的禮物。控方問X，為何一開始要否認？X解釋，因為看到照片才記起自己曾送禮物，當時比較着重對方所送的禮物，多於自己的付出。

案件編號：DCCC907/2024