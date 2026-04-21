宏福苑大火｜房屋局ICU管轄3屋苑維修復工無期 田北辰促改嘆慢板
撰文：倪清江
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大埔宏福苑去年11月底發生大火後，發展局去年12月宣布全港逾200幢已展開大維修的樓宇須下架棚網，直至確認新棚網合格才可上架，事隔4個半月，房屋局獨立審查組（ICU）管轄的三個居屋及租置屋邨，至今未有復工時間。實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰表示，曾在多個不同場合要求政府小心處理這些屋苑，因為居民面對財政同安全雙重威脅，「部門次次都話得得得，結果幾個月都係冇進展。」
《明報》周一報道，大火慘劇事隔4個半月，房屋局獨立審查組（ICU）管轄的5屋苑僅荔枝角居屋清麗苑完成外牆工程，已重鋪新棚網的火炭居屋穗禾苑、深水埗居屋怡閣苑及柴灣租置屋邨峰華邨未有復工時間，牛頭角居屋安基苑則因工程顧問「鴻毅」辭任而陷停工。報道指有停工屋苑的竹棚已出現多處腐化現象，有居民擔憂單位長期被圍封引致安全和衛生問題，冀盡快復工。
田北辰指出，香港開始入雨季，大風大雨會令啲棚架情況更差，促請房屋局集全局之力，優先處理這些「半天吊」屋苑，免得居民日日擔驚受怕，「政府話要搞部門首長責任制，我真係好想知呢啲效率問題係唔係應該都要調查吓。」
我勸房屋局少啲認叻，成日話搵咗幾多土地，又話簡約公屋幾好幾好，眼前嘅事都處理唔好。
田北辰批評房屋局ICU要求停工，卻又未盡快批准復工，「我哋圓桌喺多個唔同場合都要求政府小心處理呢啲屋苑，因為啲居民面對財政同安全雙重威脅。部門次次都話得得得，結果幾個月都係冇進展。」
他表示，從近期宏福苑聽證會資料，很多證據都揭露政府部門在監督大廈維修有不少問題，相信最後一定會有制度改革，」我亦希望一定要追究責任。但呢啲係長遠嘅事，我唔知部門入面係唔係個個睇住長遠嘅事就忘記咗眼前嘅事。」
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