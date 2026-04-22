女會計經理6年偷公司逾6300萬　申請破產中無力還款　判囚8年

建築材料公司的女會計經理，涉於6年內利用職位之便，偷取公司逾6300萬元款項，用以支付大坑住所的租金，及家人的旅遊和醫療費等。東窗事發後，她曾一度向公司稱身處無法引渡回港的地方，又承諾會還款，惟最終食言。她今(22日)在高等法院承認7項盜竊罪項，辯方求情時指被告正申請破產，無力還款。法官李頌然指經理有預謀犯案，偷取的金額龐大，判她入獄8年。



女被告李翠英，46歲，承認7項盜竊罪，指她於2017年8月至2023年12月，偷取利泰建築材料有限公司的款項，合共6348萬多元。

女被告李翠英在高等法院承認7項盜竊罪。(黃浩謙攝)

求情稱正申請破產無力還款

庭上透露，被告和前夫育有一對子女，分別為20和18歲。辯方求情指，被告還押期間有抑鬱和焦慮問題，她正申請破產，無能力償還涉款。

曾承諾還款最終無兌現

法官判刑時指，被告案發時為公司的會計經理，負責公司的會計事務，亦可使用公司的銀行戶口。惟她違反誠信，並且有預謀犯案，期間使用虛假的收據。此外，被告為個人利益犯案，包括把偷取的款項，用於租樓和旅遊費用。被告在6年間偷取逾6300萬元，她曾向公司承諾還款，最終亦未有兌現。

利用編碼器及假收據騙款

案情指，被告於2016手8月受聘於利泰建築材料有限公司，任職會計經理。若該公司透過網上理財，向銀行發出指示進行轉帳時，需要使用兩個保安編碼器。被告獲發其中一個編碼器，她同時擅取另一部門的編碼器，從而發出轉帳指示。她以此方法，於2017年至2023年間，共偷取逾6300萬元。她又利用虛假的收據，訛稱向內地客戶支付款項，實際上把款項轉帳至她友人的戶口。

部份竊款支付大坑住所租金

此外，被告於涉案時曾以月租3.5萬元，在大坑租住物業，她把部份偷取的款項，直接支付租金，或用於支付家人的旅遊開支和醫療費用。

曾稱身處無法引渡返港的地方

至2023年12月6日，公司其中一名董事發現沒有足夠資金支付貨款，著被告取消存放在銀行的定期存款。被告回應指處理需時，惟其後失去聯絡。同月8日，被告向董事傳送語音訊息，指她身處一個無法引渡返港的地方，並承認偷取公司1500萬至2000萬元。

公司硬碟不翼而飛

她曾承諾先還部份款項，董事同意讓她繼續工作，不會報警。惟被告最終未能還款，加上公司職員發現被告公司電腦的硬碟不翼而飛，他們未能就電腦內的紀錄製作副本，事件最終報警。被告被捕後，承認犯案。

案件編號：HCCC336/2025