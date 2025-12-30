彩明苑物管經理10年偷款6千萬　曾還213萬　官稱微不足道囚18年

將軍澳彩明苑一名物管經理，涉以在支票銀碼加個「0」等方式，十年內騙走業主立案法團逾6千萬元，至法團發現戶口虧空才揭發，該經理被捕後認多次以剪貼等方式偽造文件等，多年來一直偷錢，但全部都已被他輸光。經理早前在高等法院承認5項盜竊罪，法官陳仲衡今判刑指，被告嚴重違反信任，其償還的213萬元較贓款只是微不足道，判監18年。



被告黃偉龍（53歲）承認5項盜竊罪，案發於2011至2021年。案情指，被告是將軍澳彩明苑的物管經理，他在10年間透過剪貼和影印來偽造銀行詢證函、存摺和結單等文件，再提取款項到自己戶口。被告有59次入境澳門紀錄，他在香港沒物業。

被告黃偉龍在高等法院10年偷款逾6千萬，判囚18年。(黃浩謙攝)

曾還款213萬 官指微不足道

控方今表示，法團主席確認被告在被捕後存入了213萬元。法官陳仲衡稱，相比起被盜款項微不足道。

陳官判刑時指，被告除了剪剪貼貼製造假文件，和在支票銀碼上加「0」，後期更偽冒簽名，嚴重違反對法團、佳定和銀行的信任，犯案時間橫跨10年。法庭須判處阻嚇性刑罰，被告償還的200餘萬對比被盜款項微不足道，無助於求情。扣除認罪折扣外，陳官就被告所認5罪，每罪判監1年10個月至6年8個月，考慮量刑整體性後，判被告入獄18年。

被告2005年起任彩明苑物業經理

案情指，被告1998年起在佳定管理服務有限公司，佳定在2001年起承辦將軍澳彩明苑的服務，被告任職助理物業經理。彩明苑在2002年成立業主立案法團，有10個銀行戶口，由法團正副主席、司庫和秘書擔任授權簽署人，每次提款至少要3人授權簽名。被告在2005年晉升為物業經理。

會計師樓2021年發現被告偷款

被告每月均需準備報表及銀行結單等，交司庫簽名確認，再交佳定的會計師核實。法團亦有聘用會計師樓核數，向交銀索取銀行詢證函核對法團提供的文件。惟會計師樓在2021年5月，才發現2019至2020年度資料有問題，並發現法庭的4個戶口餘額與被告提供數據相差4979萬元。被告亦未能解釋為何法團的支票多次被彈票，事件最後交警方調查。

被告認10年來一直穿櫃桶底

法團的主席之後約見被告，被告承認過去10年一直穿法團櫃桶底，他會將維修費用的支票給法團授權人簽名，然後在銀碼後加「0」，竊款都被他輸光。他亦承認以剪貼和影印方式偽造銀行信函、存摺和結單等。

偷取款項達6110萬

警方調查後發現，被告2011年起，428次在法團戶口提款，多達6110萬元，並存入其個人戶口。資料顯示，被告的銀行戶口曾收3121萬存款，馬會戶口則輸了1089萬元。他在2011年至2019年間曾去澳門59次，在港沒有物業，被捕銀行和馬會戶口僅餘最低餘額。

被告被捕後認因沉迷賭博而負債逾100萬，又稱他有時會將真和假的支票一併交法團成員簽名，又會用剪刀、鎅刀和膠水等製假文件。

案件編號：HCCC 284/2025