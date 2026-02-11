會計偷公司1925萬後稱無力還　給4隻共62萬錶作賠償　囚6年半

證券公司的會計部門經理，趁疫情期間，公司董事簽下空白支票，便用該些支票偷錢，同時亦偽造賬目，又因他是部門主管，沒有人再覆核，他從而在兩年內盜走公司3個戶口1925萬元，全部用於賭錢及買奢侈品，包括4隻名錶及一部平治。他今（11日）在高等法院承認盜竊和洗黑錢共5罪，求情稱無法還款，但警方從他住所只檢獲4隻總值62萬手錶，則可給公司作賠償。法官郭啟安判刑時指，被告嚴重違反誠信，偷取款額大，判他入獄6年半。



被告沈樂文，38歲，承認3項盜竊罪和2項洗黑錢罪，指他於2021年4月至2023年6月，從公司的三個戶口偷取合共約1925萬元；以及於2021年11月至2023年6月清洗391萬元黑錢。

高等法院。(黃浩謙攝)

從公司3個戶口偷1925萬

案情指，被告於2021年加入艾德證券期貨，擔任財務和會計經理，於2022年晉升為助理副總裁。他於2023年7月，因家庭理由，提出請辭。而被告於2021年4月至2023年6月，從公司的三個戶口，分別偷取74.8萬元、445萬和1402萬元。

疫情期間公司董事簽下空白支票

案情指，疫情期間，公司董事為方便行政工作，會預先簽下未有寫上銀碼和收款人的空白支票，並交給被告。被告開出14張支票，收款人均為被告，藉此偷取74.8萬元。此外，被告又多番從公司戶口轉賬至他或他人公司的戶口，涉款約1847萬元。

負責最後覆核故無人發現

被告於2023年8月被捕，他在錄影會面中承認犯案，他透露曾更改戶口資料，然後把款項轉帳至他或他人公司戶口，他亦製造多項虛假的提款要求，例如有10名客戶要求提取50萬元，他便稱有11名客戶要提51萬。由於他負責覆核賬目，因此沒有其他同事會發現他偷錢。

款項用於賭博及買奢侈品

被告又指，把絕大部份的款項用於賭博。而他用從賭錢贏得的錢，購買4隻名錶，總值62萬元。此外，他用偷取的款項和用從賭錢贏得的錢，以48.8萬元購買一部平治汽車。

警方發現車匙但未能起回平治

警方在被告住所內檢獲該4隻名錶和平治汽車的車匙。庭上透露，警方未能起回該部平治汽車。

求情稱無能力還款

辯方求情指，被告有良好品格，沒有案底，對犯案感到後悔。辯方亦指，在被告住所檢獲的4隻總值62萬元的名錶，將交給受害公司用作賠償，同時指被告無能力償還其他涉款。

官令4錶交受害公司

法官判刑時指，被告涉案時為公司會計部門高層，但嚴重違反誠信。他利用空白支票等，合共偷取1900萬元，涉案金額大，而且使用多個戶口清洗黑錢。被告偷取的款項，則用於賭博和購買奢侈品，考慮到被告被捕後和警方合作，加上沒有案底，因此酌量減刑，最終判囚6年6個月。此外，法官頒令檢獲的4隻名錶，交給受害公司。

案件編號：HCCC27/2025