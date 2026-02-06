低碳節能發明大賽推動創意與環保　學生參觀大亞灣核電站增了解

應對氣候變化刻不容緩，培養下一代的環保意識與科創能力，是教育界的重任之一。由中華電力低碳能源教育中心主辦的「第三屆低碳節能發明大賽」日前圓滿結束，比賽分為中學組和小學組，參加者構思如何善用低碳能源包括核能達致環保節能，得獎作品包括以核能餘熱、氫能生產基地等巧妙構思應對氣候變化，擔任比賽評判的香港氣象學會發言人梁榮武坦言，對參賽項目的深入程度和創意感到驚喜。

攝影：黃寶瑩



梁榮武：解決氣候問題需多管齊下

連續為三屆比賽擔任評判的梁榮武直言，學生的創意令評判們感到驚喜，令挑選得獎者的任務變得相當困難，他強調：「雖然學生的作品只是在概念階段，未曾進行反覆的科學實驗與數據驗證，但這正是科學研究重要的第一步。」他續指，今次比賽的最大意義在於，讓學生擁有「實物」的成就感：「透過3D打印將（參賽者的）虛擬意念實體化，能有效推動學生在科研路上行多幾步。」

梁榮武認為解決氣候變化沒有單一良方，必須多管齊下。

作為本地環保領域的重要推手之一，梁榮武認為，香港的環保發展前景在於創意：「現代的環保不應只流於離開房間要關燈，或者將冷氣調高幾度等老生常談，解決氣候變化沒有單一良方，必須多管齊下。」梁榮武寄語學生善用AI等新科技，以更宏觀的思維去構想更全面的解決方案。

學校積極鼓勵學生參賽 從知識走向行動

今屆比賽的中、小學兩組別合共有約800位參賽者，其中浸信會孔憲紹天虹小學近70名學生參賽，第二次贏得「最積極參與學校獎」。該校校長馮耀章說：「比賽著重學生的創意，以及對環保的觸覺，不需要很深奧的數學或科學原理，所以非常適合學生參與。」他補充，比賽提升學生的環保意識，並留意到他們的行爲亦隨之而改變，更注重生活上節省能源的小細節。

小學常識科將於今個學年開始，逐步拆分為科學科與人文科。馮校長表示，科學知識固然重要，但環保意識亦是不可或缺的一部分：「未來是屬於下一代，因此想要改變未來，重點在於教育下一代。我相信只要培育好學生的環保意識，並提供行動的機會，便能在他們心中埋下推動環保的種子。」

低碳發明創意與環保兼備

小學組冠軍：核能餘熱打造「全天候水上樂園」

小學組冠軍得主文思迪。

奪得小學組冠軍的是來自聖保祿天主教小學的文思迪，其作品「Go Green Water Sports」是一個結合核能與運動的水上中心，她介紹說：「核電廠發電過程中會製造很多熱能，直接排放會造成浪費，亦會影響附近海洋生態。於是我想到將這些穩定的熱能轉化為暖氣和暖水，供應給水上運動場館。」

「Go Green Water Sports」的設計原理在於將熱能轉化為暖氣及溫水系統，供應予四個涵蓋獨木舟、賽艇、滑浪風帆和滑浪的場館，亦可利用餘熱供暖溫室種植農作物供食堂使用。文同學希望透過此設計，讓公眾親身體驗核能帶來的安全與舒適，「核能是一種安全、零碳，以及可以為日常生活帶來舒適和便利的能源。」她說。

小學組季軍：貨櫃碼頭增設多元發電設施

小學組季軍得主唐卓瑜。

至於小學組季軍，則由聖保羅男女中學附屬小學的唐卓瑜奪得。其作品「葵涌貨櫃碼頭上的先進製造中心」靈感源自其日常觀察：「我發現貨櫃碼頭上方有大量閒置空間，如果在碼頭上興建製造中心，再利用垂直空間減輕土地壓力，產品便能在生產後直接上船，減少陸路運輸的碳排放。」

唐卓瑜的作品設計配備太陽能、風力發電及綠色天台，更具前瞻性地引入小型核反應爐，他解釋：「只要將反應爐置於地下並利用海水冷卻，能以大自然為屏障提升安全性，同時減少電力傳輸的損耗。」

中學組亞軍：自學化學知識 研發「核氫」基地

中學組亞軍得主李錦成。

中學組方面，香港四邑商工總會陳南昌紀念中學的李錦成，憑作品「由核氫起–『氫供應基地』」奪得亞軍，其核心在於利用核電廠餘熱來提升水電解製氫的效率。李同學本身修讀物理科，而非化學科，但他透過自學和請教老師，跨學科應用化學知識，從而選用「鈀」作催化劑，他解釋：「鈀的熔點高，而且耐腐蝕，能有效提升產能。」他坦言，今次參賽奪得亞軍成為他踏上創科之路的一大動力，更矢言：「我希望未來能繼續研發更多環保作品，運用科學知識回饋社會，協助解決能源危機。」

得獎學生實地考察大亞灣核電站

1月31日，大會帶領得獎學生前往大亞灣核電站，參觀佔地逾十萬呎的大亞灣核能科技館，進一步豐富核能相關知識，並了解大亞灣核電站的歷史及發展。科技館的焦點是中國自主研發的第三代核反應堆——華龍一號的模型，同學們透過模型的展示，了解壓水式反應堆的運作及發電原理；另外亦參觀了核電站鄰近的海岸，親身體驗核電站的生態綠化及安全舒適的環境。

有份參觀的中學組季軍鄭建達表示：「參觀核電站讓我眼界大開，我尤其對核能科技館內的大型核反應堆模型印象深刻。透過是次參觀，我對國家核電的先進發展有了更深入的了解，獲益良多，更啟發了自己的職涯規劃，期望朝核電工程師方向發展。」

中華電力低碳能源教育中心成立於2017年，為公眾提供有關低碳能源如何幫助應對氣候變化的最新資訊。中心設有五個主題展區，以互動形式介紹各種低碳能源，包括核能、風能、太陽能、水能及天然氣的發電原理、應用、優點和限制，啟發參觀人士思考有關能源的課題和未來的發展方向。

第三屆「低碳節能發明大賽」得獎名單：

小學組 獎項 姓名 名級 學校 作品名稱 冠軍 文思迪 小六 聖保祿天主教小學 Go Green Water Sports 亞軍 尹晞翹 小五 香港浸信會聯會小學 浮動核能綜合能源中心 季軍 唐卓瑜 小四 聖保羅男女中學附屬小學 葵涌貨櫃碼頭上的先進製造中心 優異獎 陳賢祖 小六 英華小學 Solar-NuDrone with Charging Station 李琛言 小三 浸信會沙田圍呂明才小學 校園核淨智能傘 黃千瑤 小五 香港浸信會聯會小學 空中觀測補給母艦 胡珀皓 小四 聖保羅書院小學 智選家園 何允祈 小五 優才(楊殷有娣)書院小學部 iShade 節能創電遮陽系統

中學組 獎項 姓名 名級 學校 作品名稱 冠軍 袁詩欣 中一 青年學院(國際課程) Autonomous EcoStorage Hub 亞軍 李錦成 中六 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 由核氫起–「氫供應基地」 季軍 鄭建達 中三 青年學院(國際課程) Nuclear-Powered Autonomous Train 優異獎 林心喬 中一 聖士提反女子中學 珊瑚守護者 黃苑娗 中一 青年學院(國際課程) PureCity GreenCycle 陳芷諺 中五 青年學院(國際課程) Black Soldier Fly Factory 劉悅淳 中四 天主教鳴遠中學 Hanging garden 劉星宇 中二 樂善堂梁銶琚書院 動動樂智能發電系統

