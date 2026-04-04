地球之友｜南丫島風電站即將拆卸　香港低碳轉型刻不容緩

地球之友｜洪藹誠博士



港燈近日宣布，將會拆卸有20年歷史的南丫島風采發電站。香港地球之友理解該發電站已達設計壽命上限，並面對大部分專用零件及後備部件相繼停產的實際營運困難。風采發電站雖已完成其歷史任務，但這絕不代表香港推動可再生能源發展的步伐可以放緩。相反，面對日益嚴峻的全球氣候危機及複雜多變的國際局勢，香港的低碳轉型刻不容緩。



近年來，極端天氣日益頻繁，香港屢次遭遇破紀錄的暴雨及持續酷熱天氣，氣候變化正對市民生命財產及經濟構成重大威脅。同時，近期地緣政治局勢緊張導致全球化石燃料供應及價格劇烈波動，充分凸顯了過度依賴進口化石燃料的雙重風險：既加劇氣候災難，又威脅能源安全。

香港地球之友重申我們的一貫立場：為實現2050年前達致碳中和的目標，政府必須展現堅定決心，積極推動可再生能源發展，並加快落實氣候行動。就香港在低碳轉型所需採取的具體行動，本會促請政府採納以下建議：

一、全面檢視《管制計劃協議》，制定淘汰化石燃料時間表

發電是香港溫室氣體排放的最大來源。政府應立即展開將於2033年屆滿的《管制計劃協議》的檢討，以此作為推動清潔能源轉型重要的契機。政府必須為電力公司制定淘汰化石燃料的清晰目標和時間表，同時探討開放電力市場，為新的競爭、技術創新和可持續的可再生能源創造機會。

二、深化區域合作，共建零碳能源安全網

面對國際能源市場波動，香港應加強與內地的戰略合作，積極引入穩定及可持續的可再生能源。同時，應把握國家在新能源產業方面的優勢，在技術研發與標準制定上深化協作，共同推動綠氫、綠甲醇、綠氨及可持續航空燃料（SAF）等替代能源的發展，構建供應穩定、互聯互通的區域能源安全網。

三、加速綠色運輸轉型，推動建築節能

運輸與建築均為本港碳排放的主要來源。在運輸方面，政府應加快商業車輛和公共交通的電動化進程，並推動氫能和其他零碳能源在航運及陸路運輸中的應用，以促進交通運輸領域的零碳轉型。在建築方面，政府必須定期更新並收緊《建築物能源效益守則》，擴大強制性能源審核的範圍，並修訂過時且不利創新的建築條例，以提升建築物的能源效率和環保性能。

四、加快推進新能源基建與儲能系統

為配合可再生能源及綠色運輸的發展趨勢，政府應加快推動電網現代化升級。同時，必須積極發展先進儲能系統，並加快建設輸氫管道、加氫站等基礎設施，確保在邁向多元化綠色能源體系的過程中，電力供應仍能保持高度穩定與安全。

五、積極發展綠色金融，提供多元化財政支援

政府應充分利用香港完善的金融體系及國際資本市場優勢，大力發展可持續金融，擴大綠色債券發行規模，以支持區域乃至全球的可再生能源項目，同時解除這些綠色資產的本地地域限制。此外，應為本地環保低碳項目提供財政補貼、稅務優惠及貸款支持，促進金融機構的投資，加快綠色轉型。

香港地球之友強調，作為一個世界級的國際城市，香港必須積極應對氣候變化，加快減碳進程，致力將香港建設成為零碳且具氣候韌性的城市。

作者洪藹誠博士是香港地球之友首席政策研究員。



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