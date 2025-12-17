韭菜盒子食譜｜低碳水版做法不用麵皮粉絲！2替代品減醣高蛋白

喜歡韭菜盒子包覆滿滿韭菜的風味嗎？雖是街邊銅板美食，人人吃得起，但對於需要控醣，或是追求低碳水飲食的人，似乎只能吞口水，最好少碰？



不不不，這裡有一招達人示範的翻新版本，麵皮、粉絲都可以跳過不用。怎麼做？

低碳版韭菜盒子（01製圖）

沒有麵粉和粉絲？看May姐如何變出低碳美味的「韭菜盒子」👇👇👇

+ 16

先找出澱粉替代品

《May姐健康台味》以影音分享懷舊美食──韭菜盒子新做法，如何能以符合「低碳水」、「減醣」要求，還不能失去韭菜盒子的精髓。她引用包裹素料常見的千張（豆製品），取代麵粉桿製而成的麵皮，以生豆包（濕豆皮）替換經典餡料中一定不可少的粉絲（含澱粉）。再將所有餡料捲成春捲狀，一捲一捲滑進油鍋，煎得恰恰的。千張有透明感，讓飽滿的韭菜透光，呼之欲出，整體金黃色的賣相實在誘人。

究竟不含澱粉的美意，是否能呈現一樣的美味？好奇寶寶們不妨跟著動手做看看。

韭菜盒子靈魂：豆腐、蝦皮不可少

May姐版本的韭菜盒子示範如下：

材料

韭菜300克、生豆包2個、板豆腐1塊、雞蛋5顆（保留一部分的蛋白作黏劑用）、蒜末1大匙、蝦皮6大匙、白胡椒1小匙、鹽1/2小匙、醬油1/2大匙、米酒2大匙。

做法

1. 先將生豆包切成絲、板豆腐壓碎備用。

2. 蛋汁炒成蛋花取出備用。

3. 蝦皮下鍋與蒜泥一同炒香，接著放入切好的韭菜碎、豆腐碎、豆包絲，待韭菜顏色變深之後再倒入蛋花一起拌炒。

4. 最後淋上少許香油，靜置冷卻，即成為韭菜盒子的餡料。

5. 待餡料冷卻後，即可攤開千張，包入餡料，呈春捲狀。

6. 收口處可用先前留用的蛋白汁黏合，避免內餡溢出。

7. 將包好的韭菜盒子下鍋，兩面煎至金黃酥脆即可起鍋品嘗。



相關文章：揀韭菜貼士｜小韭菜口味較清淡不嗆辣 4大挑選秘訣尾巴不要枯黃👇👇👇

+ 4

延伸閱讀：

每天喝一杯茶防糖尿病！研究發現喝這款茶能降血糖、改善胰島素阻抗

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

