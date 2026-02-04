星星之伙｜綠色低碳領航的環保風紀

星星之伙｜黃錦星專欄（鳴謝高鵬濤Anson和江柏成Anson合撰）

大家有否遇過「環保風紀」？我時任環境局局長時，香港於2020年公布減碳新目標，力爭2050年前達致碳中和。同年，聯同教育局及環境運動委員會開展「環保風紀計劃」，旨在培育新一代模範生，提速綠色低碳轉型。據報，幾年來全港已培育逾兩萬名環保風紀。但這新計劃生於疫情期間，我從未親身見證環保風紀的風釆，至去年底機緣巧合下，在基督教中國佈道會聖道迦南書院的活動中，我終與環保風紀面對面交流，包括環保風紀主席高鵬濤Anson和副主席江柏成Anson。該校的綠色校園計劃始於2018年，包括首批環保風紀48位，相比「官方」環保風紀計劃更早起動。



兩位環保風紀的初心

Anson主席關注環保，始於切身體會氣候變化，注意到香港冬季漸縮，夏季更長並愈發酷熱，意識到大禍臨頭！這份憂慮驅使他從自身環保做起，並嘗試影響身邊家人及同儕。自2024年，高同學出任環保風紀主席，驅使他更關注環保議題，推動綠色行動成為他生活的重要部分。在校園，他負責督導和推廣減廢回收工作；在自家，則化身「環保領航員」，例如鼓勵家人減外賣，多選堂食。而江同學加入環保風紀隊，初衷是透過環保實踐，擴闊視野。他有感現今香港社會在提速環保，不少建築項目及生活模式均融入環保，期望透過這崗位，增進課本以外涵蓋能源、減廢及其他環保創新知識。他透露早於小學六年級，已參與減廢回收，例如協助同學回收紙包飲品盒，回想這小習慣或許是他環保意識的萌芽。

Anson副主席初心不變，日常推廣環保，包括管理課室空調使用、拒絕購買膠樽飲品，以及實踐「零廚餘」。兩位Anson分享初任環保風紀時，各班的廢膠回收箱於放學後常滿，這是否好現象？減廢減碳「點止回收咁簡單」！對此，他倆堅持自備水樽，並且主動向慣買膠樽水的同學推薦飲水機，更告之即棄塑膠危害環境。他倆以身作則，結合持之以恆的推廣，越來越多同學養成自備水樽好習慣，校內回收箱鮮見樽蹤，日漸空置的廢膠回收箱見證師生同行「走塑」。

校內新綠色學習中心

去年，環保風紀隊參與了校內「綠色學習中心」的共創過程，建築師是葉頌文博士Tony。此綠色學習中心 (原名圖書館) 由七樓遷至一樓，不僅提供更便利的學習環境，這改造設計更致力結合環保。去年11月，我應邀到校見證其開幕式，除了副校監嚴汝洲Stephen和校長李家鳴等介紹項目，環保風紀導賞解說此創新空間時亦郞郞上口，喜悅之情溢於言表。

例如，同學指出不少家具如沙發、椅櫃均為循環升級再造，好看好用，而且洋溢環保教育氛圍。開幕式當日，學生們樂於介紹共創成果，言談之間，更懂得環保建造的專業名詞，例如地板、油漆選材及家具訂製，考慮了可自然分解、無添加甲醛、低揮發性有機化合物 （VOC）、香港建造業議會（CIC）綠色產品認證、製造及裝配設計（DfMA）等新思維，並指出其好處包括節材減廢和用者健康，裨益地球及師生。導賞至窗邊時，Anson副主席重點介紹「膠樽遮光窗簾」。原來是他和隊友早前參賽的作品，得獎後更獲校方支持，將設計用於綠色學習中心，實地示範如何善用隔熱特性，減少陽光熱力，從而降低戶內空調所耗，節能減碳，好讓學生的創意回饋母校。

綠色低碳競賽的鬥心

上述比賽是「綠色低碳全國青少年科普競賽」。去年初，校方帶領了環保風紀隊前往澳門科學館參賽，提交作品共五件，以日常生活廢棄物為原材料升級改造，最終全部入選為優秀作品。其中，Anson副主席與盧明琛同學合創了「膠樽遮光窗簾」，學習歷程深刻，回想：「從收集廢樽，反覆繪製設計圖，至實際製作，挑戰重重，包括思考如何創意地將膠樽的環保效用最大化，為此耗時鑽研成本效益與遮光原理，過程屢陷瓶頸，幸得督導老師、家父和隊友的啟發，終將構思實現，體現『化廢為寶』，也展現將創意付諸實踐的勇氣與價值。」

另外，同校的優秀作品包括Anson主席的「垃圾山」、倫立倢和唐嘉蔚同學的「海洋生態忌廢膠」、張安淇和許殷寧同學的「白色寶藏」、尹藍一和侯日朗同學的「空氣粒子」。比賽期間，同學汲取解說作品的實戰經驗，也觀摩來自全國不同學校的作品，例如有參賽者將膠瓶蓋升級再造，製成精美手袋，結合環保與時尚。

新年伊始，我樂見「環保風紀計劃」種下青苗。兩位Anson的環保風紀故事，始於對氣候變化的體會，深信勿以善小而不為，進展至綠色低碳創新比賽，並回歸校園實踐變革。再者，在此氣候世代，我欣見校方投入「校園演進」，不僅革新空間硬件，更在轉化學生觀念——從「被動式循規」進而為「主動式實踐」，包括離開房間時關掉電器、惜食「咪做大嘥鬼」、自備水樽「走塑」，以至自主多關注環保議題，都是以教育與充權推動新一代投身可持續發展的基石。

我問兩位Anson有何新年願望，他倆回願望有三：「願全港學校師生加強環保習慣，例如『走塑』；願各界拓展青年創意平台，如多辦各式綠色低碳競賽；願更多跨代經驗交流，促進學生與社會各界互動，啟發環保心得。」最後，他倆話歡迎大家親臨該校園，體驗綠色學習中心，感受融合環保創新與舒適學習的新空間，更有機會遇上心繫氣候行動的環保風紀。我送上2024年著作《邁向碳中和 香港人和事》，祝願青年低碳樂活，未來進升為可持續發展的領航員。

作者黃錦星是前環境局局長，2024年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



