中電與中大合作培育電力工程人才　攜手研發創新數碼教材和工具

中華電力有限公司與香港中文大學周二（21日）簽署合作備忘錄，建立策略性合作關係。是次合作將結合中華電力在電力工程培訓及營運實務上的電能專業，以及中大在學術與創科研究的優勢，透過應用創新科技，共同推動電力工程人才的數碼化培訓發展與學習體驗，為本地電力行業培育專才。



中華電力營運總裁張寶中（左）與中大工程學院院長曾漢奇（右）與簽署合作備忘錄，共同促進電力工程人才培育及培訓數碼化發展。（主辦方提供圖片）

該合作備忘錄由中華電力營運總裁張寶中與中大工程學院院長曾漢奇簽署。在合作備忘錄框架下，雙方將攜手研發創新的數碼培訓教材和工具，以進一步提升中華電力工程學員的培訓成效，同時促進中大學生了解電力行業最新的技能與知識。

電力行業一直高度重視專業技術和實務操作，例如進行低壓帶電工作、高壓掣櫃操作等程序，牽涉嚴謹及高度準確的步驟。因此，工程學員在日常的實習訓練中，往往需要導師從旁全程一對一指導，並須在限定的時段內進行。

中華電力營運總裁張寶中（右）參觀中大機械與自動化工程學系的實驗室，了解大學最新的研究項目。（主辦方提供圖片）

研發VR及AR等訓練系統

中華電力與中大合作把創新科技融入培訓課程，研發沉浸式虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）等技術的訓練系統及工具，回應新世代對數碼化靈活學習的需求。透過科技輔助培訓，學員可借助系統化的虛擬提示，於訓練場所掌握正確操作步驟，並可按需要反覆熟練工序，導師更可因應學員學習情況，提供更具針對性的指導與支援。

中華電力將繼續完善及系統化其自主學習模式，以提升整體學習體驗及培訓成效，配合電網持續發展和不斷演進的營運需要。中大則將憑藉其學術研究專長，就開發數碼培訓教材提供學術意見，支持工程培訓的持續優化，達致互惠雙贏。