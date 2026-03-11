中電與城大簽合作備忘錄　推動金屬3D打印用於發電設備零件

中華電力有限公司與香港城市大學國家貴金屬材料工程技術研究中心香港分中心簽署合作備忘錄，結合雙方分別在電力工程的專業及貴金屬材料的研究優勢，共同推動金屬3D打印技術在發電設備零件的應用，以提升零件的耐用性和可用性，促進高新技術的創新發展。



圖為以金屬3D打印技術製作的發電設備零件，中華電力與城大將共同探索發電廠內適合應用金屬3D打印技術的場景，致力提升金屬打印零件的耐用性及性能表現。（主辦方提供圖片）

中華電力發電業務部高級總監劉志強（左）在城大工學院院長兼國家貴金屬材料工程技術研究中心香港分中心主任呂堅教授(中)陪同下，參觀城大的研究實驗室，了解高新技術的創新發展。（主辦方提供圖片）

部份原廠零件供應來源有限 3D打印靈活支援維修保養

為確保發電機組運作安全可靠，中華電力工程團隊在進行定期保養時，會按需要更換機組內的相關零件。面對部份原廠零件供應來源有限，中華電力採用3D打印技術製作所需零件，靈活支援維修保養工作，從而提升發電設施的營運效率及整體成本效益。

在合作備忘錄框架下，中華電力與城大將加強技術交流，識別發電廠內適合應用金屬3D打印技術的場景，研究採用嶄新金屬材料及先進打印技術，以提升金屬打印零件的性能、耐用性及可靠性，有助延長零件的使用壽命與優化維修保養策略，進一步提高發電可靠度。

中華電力發電業務部高級總監劉志強表示，中華電力與城大將結合雙方在電力工程與貴金屬材料領域的專業優勢，共同推動金屬3D打印技術在電力行業的應用，期望能為發電機組維修保養工作開拓更創新、靈活及高效的解決方案。（主辦方提供圖片）

進一步提升發電系統穩定性及可靠度

中華電力發電業務部高級總監劉志強表示，中華電力很高興與城大合作，期望透過是次合作，能為發電機組的維修保養工作開拓更創新、靈活及高效的解決方案，特別是在提升各類機組備件的供應靈活性與零件性能方面，進一步提升發電系統的穩定性及可靠度。

他又稱，中華電力一直積極引進創新科技，優化發電廠運作及資產管理，這次與城大攜手，將有助持續提升營運效益，鞏固為香港提供世界級電力服務的承諾。

城大副校長(研究)岑浩璋教授表示，此次合作旨在提高發電設備零件的穩定性、使用壽命和效率。（主辦方提供圖片）

城大副校長（研究）岑浩璋教授表示，城大致力開展可以為世界產生實際影響的研究，此次合作標誌著與中華電力長期合作關係的一個重要里程碑。校方目標是將這些金屬設計及打印技術投入應用，以確保發電設備零件的運作更穩定、壽命更長和效率更高，相信此次合作將鞏固香港作為卓越工程和可持續發展中心的地位。