中電慶祝成立125周年　向約60萬合資格家庭派$100消費券

中電集團周四（26日）在啟德總部舉行成立125周年酒會，宣布啟動兩項社區計劃支持本地經濟，惠及基層市民。當中包括中電消費券，透過中電社區節能基金撥款6,000萬元，向約60萬個合資格家庭派發面值100港元的消費券。



署理行政長官陳國基（右二）在中電控股主席米高嘉道理爵士（左二）、首席執行官蔣東強（右一）及非執行董事斐歷嘉道理（左一）陪同下，主持中電125周年誌慶啟動儀式。（中電提供圖片）

消費券即日起於逾4000商戶可用 另推區區有茶飲活動

中電秉持嘉道理家族關愛社群的理念，在慶祝成立125周年之際，特別啟動兩項關愛社區計劃，當中包括第五度推出消費券計劃，旨在促進本地消費，同時支援弱勢社群。用戶可於周五（27日)起，在超過4,000間參與計劃的零售及餐飲商戶使用中電消費券。

另一項是與地區組織及社福機構攜手舉辦的區區有茶飲活動。於6月至11月期間，中電將聯同新界社團聯會、九龍社團聯會、東華三院、保良局、博愛醫院、仁濟醫院、九龍樂善堂及仁愛堂，邀請2,000名獨居及雙老長者走進社區，由中電義工陪伴茶敘，感受關懷和溫暖。

中電控股主席米高嘉道理爵士表示，中電將秉持125年來的承諾與信心，繼續為香港長遠發展提供可靠、可持續的能源服務。（中電提供圖片）

酒會由中電控股主席米高嘉道理爵士主持，署理行政長官陳國基擔任主禮嘉賓，超過150位政商界領袖及社會賢達出席。米高嘉道理於致辭時表示，自1901年起，中電與香港並肩前行，為香港發展成為國際金融中心注入穩健動力。展望未來，隨著香港持續推進包括北部都會區在內的重要發展項目，中電將秉持125年來的承諾與信心，繼續為香港長遠發展提供可靠、可持續的能源服務。

行政長官李家超透過錄影發表賀辭，衷心祝賀中電迎來125周年這個重要里程碑，稱中電自成立以來，一直是香港能源基建發展的重要夥伴，為市民日常生活提供堅實支持，也為經濟繁榮注入動力。他期待與中電攜手，共建一個更美好、更環保、更具活力的香港。