中電為雨季提升設施管理　加強與物管公司及客戶協作

本港即將踏入潮濕多雨季節，暴雨、水浸及高濕度等天氣情況，加上樓宇老化問題，有機會對樓宇電力設備及電力系統運作帶來影響。中華電力有限公司已加強與物業管理公司及客戶的協作，共同應對相關挑戰。



針對水浸威脅，中華電力已於容易受水浸威脅的變電站加裝防水閘。（中華電力圖片）

變電站加防水閘 架空設備加裝避雷器

中電表示，已加強對電力設施的風險評估及管理，包括於容易受水浸威脅的變電站加裝防水閘、水泵及水位警報器等防禦設施。中電亦已提升電力系統抵禦雷擊能力，並於輸電架空設備加裝避雷器。

此外，工程團隊亦已加快修剪有可能干擾架空天線的樹木，以及清洗輸電塔絕緣子。同時，中電亦運用創新科技，例如以無人機巡查架空線路，並透過智能管理系統Grid-V實時監測電力設備狀況。

中華電力定期安排講座，與物業管理業界分享應對電壓驟降或電力事故的建議方案。（中華電力圖片）

建議客戶加強檢查供電設施 免受水浸或滲水等影響

中電亦建議客戶在雨季來臨前，加強檢查大廈水管、電站或電掣房天花防水層的狀況，妥善維護及保養大廈電力供應公用設施，以保障這些設施免受水浸或滲水等情況影響。若大廈配備後備發電機、緊急照明等裝置，亦應安排進行定期檢查及測試。

為進一步支援客戶應對電壓驟降，中電的電力質量小組推出「電能體檢」服務，為大廈安排實地測試，並透過現場技術示範，協助識別潛在問題，及建議具成本效益的改善方案。該服務自2025年推出至今，已為逾50座樓宇提供專業建議。

此外，中電聯同持份者安排演練，並為物業管理業界舉辦技術研討會，鼓勵客戶加強人員培訓，提升應變能力。過去一年，中電已舉辦超過20場講座。

中電客戶團隊及社區支援隊，亦會與主要客戶、地區民政事務處、地區領袖、關愛隊、鄉事委員會及物業管理公司等保持緊密溝通，確保遇上突發事件時能快速協調跟進及提供協助。