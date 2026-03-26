醫管局料減少派藥年慳3000萬公帑　研夜診恆常化或改營運12小時

為減少開支及加強對有需要病人的支援，醫管局改革醫療收費及配藥安排。醫管局主席范鴻齡今日（26日）表示，新機制下有88.3%緊急病人可在30分鐘內就診；實施減少浪費藥物措施約半年則為當局節省約2,000萬公帑，預料一年可省達3,000萬元。



醫管局又稱，正研究門診的夜診服務恆常化，未來或改為營運12小時，由朝九晚五變為朝九晚九等。



醫管局主席范鴻齡（右）表示，實施減少浪費藥物措施約半年則為當局節省約2000萬公帑，預料一年可省3000萬。（林子慰攝）

范鴻齡表示，公營醫療收費改革效果正面，急症室整體求診人數減少逾一成，危殆及緊急病人30分鐘就診比例由80%提升至88.3%，「真真正正做到集中資源救急扶危」。另外，有2,200人申請10,000元醫療費用封頂機制。

截至目前，醫管局批出約21萬宗醫療減免費用申請，當中有9萬宗為有條件申請，即允許病人先以豁免費用就診，之後再提交文件。有條件申請將隨着政策過渡期結束，於3月底完結。

醫管局今日（26日）召開大會。（林子慰攝）

除了醫療收費改革外，醫管局去年推出減少浪費藥物政策，包括部份「有需要時服用藥物」，例如眼藥水等，每次最多只獲發8星期配發量。范鴻齡指出，政策推出約半年已節省約2,000萬公帑，預料一年可省3,000萬。

另外，民間不時指政府門診太少夜診服務，特別是醫療收費改革後，有市民表示或需捱貴價睇私家。醫管局行政總裁李夏茵表示，正研究家庭醫學門診夜診恆常化，「唔係好似以前朝九晚五，可能變成開12個鐘，朝九晚九或者朝九晚十，（開）13個鐘頭」，現時正進行先導計劃。