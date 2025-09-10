熱氣球節｜消委會接331宗投訴涉款33萬　主辦方轉軚退款投訴仍升

以載人乘坐熱氣球為賣點的「友邦香港國際熱氣球節」，最終四日活動因未獲牌照不能載客，鬧得滿城風雨。消委會截至昨天（9日）下午5時，共接獲331宗相關投訴個案，涉及總金額330,539元，最高金額的個案為10,000元，涉及「不滿未有升空體驗」。



中環海濱熱氣球節9月4日開幕，但僅展示升空用途，不能接載公眾。（梁鵬威攝）

熱氣球節貨不對辦

中環海濱舉行的熱氣球節，以載人乘坐熱氣球為賣點，最終一連四天的活動因不符安全標準，無牌照未能載客，惟主辦方一度拒退款，以擇日再入場和雪糕券「補鑊」。輿論持續反酵，苦主組成逾450人群組揚言發律師信追討損失，《香港01》追查更發現主辦單位過去無舉辦過活動，兩名董事遭滙豐追討152萬元，其中一人更涉美斯缺陣風波。最終，主辦方四天內（7日）急「轉軚」願退款。

消委會接331宗投訴涉款33萬 主辦方轉軚退款投訴仍升

主辦方盛事（亞洲）有限公司表示所有門票可全額退款，購買了門票的市民最遲需於10月8日晚上10時前，透過電郵提交退款申請。

翻查消委會上周五（5日）公布的數字，只有28宗投訴個案，涉及金額共40,118元。主辦方轉軚退款投訴仍升，四天後（9日）消委會投訴已急增至331宗，涉及總金額330,539元，最高金額的個案為10,000元。

消委會提醒持票人士保留憑證追討權益

消委會早前強調非常關注事件，呼籲主辦單位提供更具彈性的安排，並提醒持票人士應保留門票、收據和其他相關憑證，以便日後再作追討時，可保障自身權益。