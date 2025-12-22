熱氣球節甩轆　紅磡海濱短期用途重新招標　發展局增條款強化監察

發展局早前公布將紅磡海濱一帶打造成海濱新地標，並於今年中曾就短期活化計劃進行公開招標。局方今（22日）表示，因應今年9月中環海濱活動空間曾發生公開售票後未能取得牌照而取消熱氣球載客升空活動，加上碼頭毗鄰有額外用地可納入項目，當局決定取消原有招標，並在加入多項條款後重新招標。



新條款將強化場地營運者對日後活動舉辦方的監察角色，並常規化溝通預警機制。其中，當局明確要求場地營運者接納活動舉辦方的場地租用申請前，須先行評估申請者的背景、舉辦活動的能力、活動可行性等，並按時向發展局提交評估報告。



9月4日 「香港熱氣球節」開幕不獲批載客升空



因應今年9月中環海濱活動空間曾發生公開售票後未能取得牌照而取消熱氣球載客升空活動，發展局決定取消原有招標，並在加入多項條款後重新招標。（資料圖片／梁鵬威攝）

短期內先活化為特色活動及公共空間 面積增至1.8公頃

碼頭目前為空置土地，發展局早前公布將紅磡海濱地帶打造成海濱新地標，並表示在碼頭用作長遠發展前，先於短期內把它活化為特色活動及公共空間。

發展局於今年中曾為該短期活化計劃進行公開招標，考慮到碼頭毗鄰有額外用地可納入項目，而局方亦希望加入條款強化場地管理，發展局決定取消原有招標，並在修訂條款後重新招標。活動空間將納入碼頭右邊水體的岸上用地，面積由原先約1.5公頃增至約1.8公頃。

發展局計劃改建紅磡站及紅館一帶，以及在海濱發展新地標，興建遊艇泊位及娛樂設施等。（立法會文件截圖）

加條款規定場地營運者須先行評估申請者背景、舉辦活動能力

因應今年9月中環海濱活動空間曾發生公開售票後未能取得牌照而取消熱氣球載客升空活動，局方在重新招標文件加入多項條款，強化場地營運者（即是次招標的中標者）對日後活動舉辦方的監察角色，並常規化溝通預警機制，讓發展局作為場地業主適時介入，目的是善用海濱用地為訪客帶來良好體驗，保障消費者權益。新條款包括：

（1）明確要求場地營運者接納活動舉辦方的場地租用申請前，須先行評估申請者的背景、舉辦活動的能力、活動可行性等，並按時向發展局提交評估報告；



（2）場地營運者需密切監察活動籌備過程，例如活動安排是否符合原先建議、能否如期申領牌照／許可，以至門票出售安排等，並適時通報發展局；及



（3）除上述預警機制外，亦規定場地營運者及活動舉辦方須在開展活動前和發展局舉行三方會議，以便確立最後階段的情況和部署。



發展局計劃改建紅磡站及紅館一帶，以及在海濱發展新地標，興建遊艇泊位及娛樂設施等。（資料圖片／夏家朗攝）

採取「雙信封制」 技術建議評估包括會否開發夜間活動

招標期由即日起開始，至2026年1月22日截止。中標者未來約3年將負責發展、營運、管理和保養該活動空間並開放予訪客享用。

是次招標採取「雙信封制」，技術建議的評分比重佔百分之70，而價格建議佔百分之30。技術建議的評估因素包括會否提出舉辦地標式活動或裝置、引入餐飲娛樂設施，以及開發夜間活動等。發展局會在明年1月截標後盡快完成評標工作。與此同時，政府現正在碼頭用地進行基本改善工程，完成後會把用地交予中標的場地營運者，以明年首季起分階段開放給公眾使用。