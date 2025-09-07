熱氣球節｜大會：所有門票可全額退款以表歉意　明白未達大家期望

一連四日的「友邦香港國際熱氣球節」今日（7日）是最後一日，受風球塔巴的不穩天氣影響，大會相繼取消「早上時段」、「黃昏時段」及音樂祭，令這個備受爭議的活動無聲無息地落下帷幕。



盛事（亞洲）有限公司決定為所有熱氣球節門票，無論是否已經使用，提供全額退款，以表達誠摯歉意與感謝。大會又指儘管已盡最大努力，「我們明白在客戶體驗方面仍未能達到大家的期望」。



一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，受風球影響今日全日活動取消。（資料圖片/梁鵬威攝）

盛事（亞洲）有限公司表示，冠名贊助商友邦香港高度關切客戶體驗，強調主辦單位「為客戶作出妥善安排之必要」。大會因此決定為所有熱氣球節門票提供全額退款，「以表達我們誠摯的歉意與感謝」。盛事亦衷心感謝參與者及公眾對活動的支持與關注。

衷心感謝所有到場人士及公眾對活動的耐心與理解。儘管我們已盡最大努力，我們明白在客戶體驗方面仍未能達到大家的期望。 盛事（亞洲）有限公司

上周五，有巿民入場卻沒有見到熱氣球，失望之餘也相當氣憤，說：「衰過美斯呀！美斯都坐喺度吖！」（黃偉民攝）

退款安排詳情：

凡經由以下官方渠道（快達票、kkday、01空間、大麥、Trip.com）購入之活動門票，均可申請全額退款。

退款金額： 以購票時支付的實際金額為準並以港幣計算。



不包含費用：此次退款不包含任何手續費。



門票總類：1）早上門票 2）黃昏門票 3）兩天黃昏票 4）三天門票 5）二人同行票



由2025年9月9日起的30天內 （即最遲於2025年10月8日晚上10:00前），請於辦公時間內（星期一至星期五，上午10:00至下午6:00，公眾假期除外），透過電郵 info@habfest.com 或致電熱線 +852 6110 8656 提交退款申請，並提供以下資料：



(1) 姓名（須與銀行帳戶姓名一致）



(2) 購票憑證及門票交易編號



(3) 銀行帳戶資料



(4) 有效聯絡電話號碼



退款金額將於10月8日截止收件後開始處理。所有完整正確的申請資料，主辦單位將於30天內（11月7日前）透過銀行轉帳、轉數快（FPS）或雙方協議之其他方式完成退款。逾時提交或未能提供準確及完整資料之申請將不受理。

主辦方在社交平台公布取消「黃昏時段」活動。（Facebook截圖）

主辦單位今日下午3時許在社交平台公布，由於三號颱風信號仍然生效，天文台亦考慮於晚上9時至12時改掛8號颱風信號，加上天氣持續惡劣，經專業人員現場評估，為確保所有觀眾、表演者及工作人員的安全，決定取消「黃昏時段」活動及音樂祭。

今天本是熱氣球節最後一天，整天的活動卻因天氣取消，令這個備受爭議的活動無聲無息地落下帷幕。熱氣球節周四（4日）起於中環海濱活動空間舉行，但「繫留定點飛體驗」活動未獲政府批出可接載公眾的牌照，引起已購票的市民不滿。主辦單位於周五早場一度收起熱氣球，至昨日雖然有四大四小的熱氣球成功充氣，但被纜索扣緊在地面展示，未有安排升空。

周六雖有四大四小的熱氣球成功充氣，但被纜索扣緊在地面展示，全部均沒安排升空。（洪芷菁攝）

截至昨日下午5時，消委會共接獲105宗相關投訴個案，涉及金額合共130,585元，最高金額的個案為4,956元，涉及「不滿未有升空體驗」。