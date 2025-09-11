熱氣球節｜主辦FB關留言　退款熱線打不通、留言爆滿　苦主呻無奈

「友邦香港國際熱氣球節」的熱氣球不獲政府批准載客升空，惹來不少已購買入場門票的市民投訴，主辦盛事（亞洲）有限公司其後於9月7日宣布，所有門票可全額退款。不過，有苦主指退款熱線一直未能打通；主辦方的facebook專頁更已關閉留言功能。記者今日（11日）嘗試致電退款熱線，未能成功聯絡主辦，亦發現熱線留言信箱已滿。苦主何小姐表示「𠵱家唔知點」，又指正待海關調查事件。



一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，近距離觀賞約20個來自不同國家及地區的特色熱氣球，晚上亮燈後又另一景致。（梁鵬威攝）

「香港國際熱氣球節」的主辦方「盛事（亞洲）有限公司」曾於9月7日宣布，所有門票可獲全額退款，退款將於10月8日截止收件後開始處理，並將於11月7日前透過銀行轉帳、轉數快（FPS）或雙方協議之其他方式完成退款。主辦又指，市民如有查詢，可於辦公時間內致電熱線 +852 6110 8656 。不過，有受影響市民表示一直未能打通該熱線。

因熱氣球節受訪而爆紅的何小姐拍片感謝網民支持，並呼籲苦主們主動聯絡。（影片截圖）

何小姐是苦主之一，她今天受訪時表示一直打不通退款熱線，「𠵱家都唔知點」；又指有其他苦主曾向海關查詢，獲回覆指正在調查中，因此他們唯有等待海關完成調查。記者今日下午在主辦方的辦公時間內嘗試致電該熱線，僅第一次時能撥通，由一名女子接聽，但記者未及開口查詢，對方已掛斷電話。記者其後再致電已無法打通，自動語音系統表示該熱線留言信箱已滿。

「友邦香港國際熱氣球節」的主辦盛事（亞洲）有限公司，其社交媒體專頁已暫停留言功能。（盛事（亞洲）有限公司Facebook）

此外，早前有購買了「熱氣球跑」活動的市民在主辦方的facebook專頁留言，要求盛事（亞洲）交代他們是否也能退票。該活動在熱氣球節前一天進行，並包含一張熱氣球節入場門票，當時顯示仍可以留言。但自從有苦主指未能打通退票熱線後，打算改在主辦方fb專頁留言，才發現有關留言功能已被關閉，無法再留言。