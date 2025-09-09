熱氣球節｜退款申請10.8截止　未交代「熱氣球跑」門票可否退款

「友邦香港國際熱氣球節」的熱氣球未能載客升空，引起「貨不對辦」的投訴。主辦盛事（亞洲）有限公司於9月7日宣布所有門票可全額退款，購買了門票的市民最遲需於10月8日晚上10時前，透過電郵提交退款申請。不過，主辦方並未有交代購買了「熱氣球跑」門票的市民是否也可退款，不少市民在主辦單位社交媒體專頁留言要求交代。



7月7日，熱氣球節主辦機構盛事（亞洲）有限公司營運總監陳佩君、技術總監郭元瀚見記者。郭元瀚是盛事亞洲董事兼股東，陳佩君是備任董事。（廖雁雄攝）

盛事（亞洲）有限公司早前表示，因冠名贊助商友邦香港高度關切客戶體驗，並強調主辦單位須為客戶作出妥善安排，所以決定為所有熱氣球節門票提供全額退款，以表達誠摯的歉意與感謝。

主辦指，凡經由快達票、kkday、01空間、大麥及Trip.com購入的活動門票，均可申請全額退款，退款金額以購票時支付的實際金額為準，並以港幣計算，當不包含任何手續費。

而可退款的門票包括早上門票、黃昏門票、兩天黃昏票、三天門票及二人同行票。市民最遲須於10月8日晚上時前，透過電郵提交退款申請，主辦指會於11月7日前透過銀行轉帳、轉數快或雙方協議之其他方式完成退款。

盛事（亞洲）有限公司並沒有交代「友邦熱氣球跑」門票能否退款。（盛事（亞洲）有限公司Facebook留言截圖）

不過，主辦並沒有交代「友邦熱氣球跑」門票能否退款。「友邦熱氣球跑」在熱氣球節前一天舉行，收費介乎480元至980元，參加者可獲得熱氣球節星期六早上門票。不少購買了熱氣球跑門票的市民在盛事（亞洲）有限公司的社交平台專頁下留言，要求他們說明是否同樣可以退款，惟未獲回應。

退款安排詳情：



1. 凡經由快達票、kkday、01空間、大麥、Trip.com購入之活動門票，均可申請全額退款



2. 退款金額以購票時支付的實際金額為準並以港幣計算



3. 此次退款不包含任何手續費



4. 門票總類：1）早上門票 2）黃昏門票 3）兩天黃昏票 4）三天門票 5）二人同行票



5. 由2025年9月9日起的30天內 ，即最遲於2025年10月8日晚上10:00前，透過電郵 info@habfest.com 提交退款申請，並提供以下資料：



(1) 姓名（須與銀行帳戶姓名一致）



(2) 購票憑證及門票交易編號



(3) 銀行帳戶資料



(4) 有效聯絡電話號碼

