李明慧疑遭丈夫襲擊恐嚇　李供稱被告對她怒吼　再用刀架頸

前港姐亞軍李明慧於2003年下嫁已故教育家陳樹渠之幼子的陳燿陽， 婚後育有一對龍鳳胎。陳燿陽涉於本年初在單位內，恐嚇及襲擊李明慧，陳否認相關控罪，案件今（10日）於東區裁判法院開審，李出庭作供指，案發前一晚曾因聚會日子的事宜與被告爭執，案發當日她再提及事件時，被告突然掃跌所有物品及對她怒吼。當被告發現她拍下現場情況時，更意圖奪走電話，其後再用刀架在她的頸上，之後更對她說：「我會殺了妳，在你告訴其他人之前。 」



被告陳燿陽（58歲，商人）被控1項刑事恐嚇及1項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2025年1月21日，在赤柱赤柱村道50號某單位，威脅女子陳李明慧會使其人身遭受損害，意圖使她驚。以及同日同地襲擊陳李明慧，因而對她造成身體傷害。

李明慧今以英語作供，指她與被告在2003年結婚，育有一對17歲的龍鳳胎，一家居於赤柱。

李明慧今出庭作供。(陳蓉攝)

李明慧是1997年的港姐亞軍。（IG@numberonepr）

李明慧指 丈夫朝她怒吼 揮動家具掃跌化妝桌上的物品

李續指，案發前一晚，他們發生爭執，事緣被告要求她問女兒以提供一個日子與朋友聚會，當女兒未能立即提供確實日子時，陳當刻感到不悅。

李憶述，案發當日早上，她進入被告的房間（mancave），並與他提及前一晚的事件，惟被告開始朝她怒吼，以及聲稱會對女兒不好，更用力拍枱。李稱，她嘗試安撫被告，但他開始掃跌桌上的東西，其後經走廊到睡房，揮動家具掃跌化妝桌上的物品，更差點誤傷小狗。李稱，因為怕被打中，所以她當時沒有跟着被告，只是在後面看着被告破壞物品（I just watched him to destroy the item.）。

被告陳燿陽(圖中)否認1項刑事恐嚇及1項襲擊致造成身體傷害罪。(陳蓉攝)

李指被告以刀從後環繞架在她的頸上 又聲言殺死她

李稱，當時感到害怕，有拍下現場的照片，及後發送至家庭的訊息群組，其後致電999報警。當被告發現她有拍照時，想搶走她的電話，但不成功。被告隨即用一把約長20厘米的小刀，從後環繞架在她的頸上。

李指出，她大聲向傭人呼救，傭人聽到她的叫喚後，數次嘗試叫被告冷靜。當時李呆立當場，被告則致電他人，其後對她說：「我會殺了妳，在妳告訴其他人之前。 」李形容，當時感驚慌及覺得難以置信。

李指收拾物品離家時 被告表示不允許她回來 會燒毁她的東西

李稱，被告其後留在房間內，她則待在睡房。及後警察到來，她對警察指出房內有刀、藥物及工具（drugs and paraphernalia），因為不想事情鬧大，故當時沒有落口供。被告其後要求她搬離住所，在她收拾物品時，他對李稱以後不允許她回來，會燒毁她的東西，不留痕跡（He said he would burn everything I left, no trace of me in house）她另指出，事件導致其左前臂、右上臂及頸部有瘀傷。

李接受辯方盤問指，她有睡眠障礙，有服食協助入睡的藥物Zolpidem。辯方續問，該藥物須醫生處方，問李是否有管有相關藥物的處方，李與律師商討後決定不回答問題。辯方續指，該藥物可能會有失憶及幻覺等副作用，李稱不知道。

辯方指李涉案時把被告的電腦摔在桌子上 李回應想引起被告的注意 讓他知道自己無理

辯方提及，被告與其胞兄有競爭關係，若然被告罪成，他將會失去部分家族信託公司的主導權（directorship），李稱不知道及總括來說不同意（generally don't agree）。辯方向李指出，當天根本沒有任何暴力事件發生，李稱不同意。

辯方續指，當日李曾經使用電話錄音，李稱，因為被告每次怒吼（yelling）後都會假裝無事發生，亦不會道歉，故她想錄音以留下證據。

辯方質疑，當時李曾經把被告的電腦摔（smash）在桌子上，是否想藉此激怒被告，李供稱當時想引起被告的注意，讓他知道自己當時是如此無理。（so that he could know that how’s unreasonable he is being）

案件編號：ESCC224/2025