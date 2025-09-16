李明慧稱遭夫陳燿陽襲擊　欲拍夫發怒證據遭家暴　夫脫罪稱公正

前港姐亞軍李明慧聲稱因瑣事與丈夫陳燿陽爭執，翌日她嘗試與丈夫討論事件時，指其丈夫不但向她怒吼，更掃下桌上的東西，她感害怕，想拍下照片，其夫涉向她動粗，她並指其夫曾一度用刀架在其頸，聲稱會在她把事告知他人前殺了她。案件上周經過審訊，家中女傭稱有見房間一地碎片，但無見到刀。裁判官林子康早前裁定被告毋須就刑事恐嚇罪答辯，他今（16日）就襲擊罪裁決，並稱考慮各種因素後，裁定被告陳燿陽的襲擊致造成身體傷害罪不成立。



陳燿陽在裁定期間一度拿紙巾拭淚，聞罪脫後隨即激動落淚及與律師團隊握手。他離開法庭時不住向傳媒稱：多謝關心，法律是公正的。



被告陳燿陽（58歲，商人）被控一項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2025年1月21日，在赤柱赤柱村道50號某單位，襲擊陳李明慧並對她造成身體傷害。陳原被控同日同地一項刑事恐嚇罪，上周已被裁定表證不成立。

被告陳燿陽早前被裁定毋須就刑事恐嚇罪答辯，今就襲擊罪裁決。(陳蓉攝)

李明慧稱見丈夫掃跌物品，想拍下照片放家庭群組時，遭丈夫動粗。（陳順禎攝）

李明慧是1997年的港姐亞軍。（網上截圖）

李明慧與丈夫陳燿陽於2003年結婚，兩人育有一對龍鳳胎。(資料圖片)

被告因女兒未能提供聚會日期而不悅

控方案情指，案發前一晚，被告要求李問女兒提供一個日子與朋友聚會，女兒卻未能立即提供確實日子時，被告便感到不悅，並向她動粗。李稱她翌日進入被告的房間（mancave），與他提及前一晚的事時，被告向她怒吼，聲稱會對女兒不好，更用力拍枱。

李稱見夫揮動家具並掃跌桌上物品

李稱她嘗試安撫被告，但他掃跌桌上的東西，然後經走廊到睡房，揮動家具，掃跌化妝桌上的物品，並更差點誤傷小狗。李怕被打中，當時沒有跟着被告，只在後面看着被告破壞物品。

拍照欲發至家庭群組時遭夫動粗

李因感到害怕，便拍下現場的照片，並發送至家庭群組，其後致電999報警。被告發現她拍照時，想搶走她的手機，但不成功。她指被告曾拿小刀架在她的頸上。她即大聲呼救，傭人到步後叫被告冷靜。被告便致電他人，然後對李說會在她告知其他人前殺死她，李形容感驚慌及覺得難以置信。

家傭Judith Lucogan稱曾見被告陳燿陽的手臂繞著李明慧的頸，但在室內未見到有刀。(陳蓉攝)

李明慧承認事件發生後數天，兩夫婦已申辦離婚手續。（陳順禎 攝）

家傭見滿地碎片但不見有刀

家傭亦有出庭作供，並稱她到房間時只見被告手臂繞著李的頸，且有碎掉的玻璃等散落在地，但沒有見到刀。

李承認事件後數天後申請離婚

辯方在盤問李時亦指，李後來收拾物品離家，但發現珠寶不見了，李之後再報警，質疑李報警只是為了珠寶。李否認說法，並強調人身安全是其重點。李亦承認事發後數天，於同月的29日，她和被告申請離婚，相關程序並已交家事法庭處理。

出言恐嚇只屬李片面之詞

裁判官林子康裁決時指出，認為李明慧的口供有爭議，亦與其他證人的口供有衝突，故不接納李的供詞。就刑事恐嚇罪而言，李聲稱陳出言威嚇會殺掉她，惟這僅為李的片面之詞，故裁定李的刑事恐嚇罪表面證據不成立。

二人曾有爭執不排除是糾纏

林官另指出，事件源於家庭糾紛，二人在案發前有爭執，不排除二人當時僅互相糾纏而非襲擊，且先後有兩隊警員到場，李均沒告知警員她曾被襲擊，做法不合常理。家傭的證供亦稱沒有見到刀，反映李的證供與其他證人口供有衝突，故不信納李為誠實可靠的證人。

林官認為，雖然陳非常可疑，惟控方未能成功舉證，故裁定被告的襲擊致造成身體傷害罪亦罪脫。

案件編號：ESCC224/2025