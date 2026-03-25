丈夫叫分居妻回家鐵錘襲妻頭　獲妻原諒及求情　官信非暴戻囚26月

失婚丈夫以家居裝修為由，叫已分居妻子回家幫忙，妻到埗後，丈夫卻指稱有「驚喜」，把妻推到後樓梯，大喊：「啲女唔理我。」然後用鐵錘襲妻至其頭骨外露，他然後拿鎅刀割頸，遭到場警員制服。失婚夫早前承認蓄意傷人罪，案件今（25日）在高等法院判刑。法官潘兆童形容，被告犯案手法兇殘，襲擊維持一段時間，對事主造成一定程度上的創傷，但接納被告本性不是暴戾，只因長期抑壓情緒至抑鬱，事主亦已撰信原諒他，輕判被告入獄2年2個月。



被告黃沛添，69歲，玻璃店東主，承認2024年7月6日在鰂魚涌康山花園第7座19樓的後樓梯，非法及惡意傷害一名常姓女子(案發時65歲)。

被告黃沛添案發時叫分居妻回康山花園第七座的家幫忙，乘機施襲。

被告黃沛添在高等法院承認傷人罪，被判囚2年2月。(黃浩謙攝)

報告指被告不達表達情感

法官潘兆童引述指，被告現年69歲，沒有案底，中五畢業後接手父親的玻璃廠後，工作至2016年退休。早前法庭為被告索取心理專家報告，內容提及被告重視家庭，視之為工作動力，但不懂表達情感，強烈抑壓負面情緒至出現情緒問題，案發時被告有明顯的抑鬱症狀。

案件明顯有預謀手法亦兇殘

潘官判刑時指，本案是有預謀犯案且手法兇殘，施襲亦維持一段長時間。雖然事主的傷勢不算嚴重，但對其身體、情緒及對人的信任等，造成一定程度的創傷。潘官續引述專家報告指，被告的重犯機會低，已對事件感後悔，認為他對所愛造成傷害，願意接受懲罰。

事主為被告撰信稱已原諒了他

潘官又提及，事主有為被告撰寫求情信，稱對被告犯案感錯愕，指她已原諒被告，其父母亦已年邁，需要被告的照顧，求法庭輕判。潘官指，接納被告的本性非暴戾，亦把所有工作的壓力都自己承受，只是對情緒的認知較低，抑壓成抑鬱，更重要的是事主已表示原諒被告，考慮認罪扣減等因素後，判囚2年2個月。

被告與妻已分居但無離婚

案情指，被告和事主於1988年結婚，但自2004、2005年起，兩人的關係已變差，事主因此搬出他們的康山花園住所，和兩名女兒同住，但未有和被告離婚。

稱有驚喜給事主叫外傭留在大堂

在2024年5月，被告致電事主，指打算整理住所，以準備日後裝修，並請求事主幫忙。事主答允，案發日早上10時，她與一名外傭到康山花園。惟兩人到電梯大堂時，被告稱有些東西給事主，叫外傭在大堂等候。被告便與妻乘搭升降機，被告並解釋有驚喜給事主，因此叫外傭留在大堂。

一邊施襲一邊大喊啲女唔理我

被告離開升降機後，把事主推到後樓梯，並從攜帶的環保袋取出槌，然後用槌子打事主的頭，事主用手擋格，又大聲求救。被告一邊施襲，一邊喊：「啲女唔理我。」

保安見狀拿垃圾桶蓋保護自己

有鄰居聽到事主求救，查看時見被告施襲，即報警和通知保安。保安扺達時，被告仍未停手，頭破血流的事主則坐在地下。保安見狀，到另一層拿取垃圾桶蓋，以保護自己。他折返時，被告用鎅刀鎅頸，警員此時到達制服被告。

事主頭骨外露但無骨折

事主被送至東區醫院救治，她的頭頂和額頭多處裂傷，頭骨外露。她多隻手指亦有裂傷和瘀傷。檢查發現，事主的頭部沒有骨折。醫生替她的傷口縫針，她同月9日出院，

被告被診斷案發時患有抑鬱

被告亦被送院，其後轉送精神科病房，醫生診斷他患有抑鬱。去年2月的報告指，被告的精神狀況穩定，已沒有抑鬱的症狀。

案件編號：HCCC324/2025