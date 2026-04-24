下屬稱發泡膠等不屬消防事　楊恩健今認有權管　實務要與部門溝通

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（24日）舉行第19場聽證會，消防處處長楊恩健出席作供。在早前聽證會有消防處人員供稱發泡膠封窗、後樓梯生口等火警隱患，應由屋宇署負責，但楊恩健今日在盤問下同意，消防處兩者皆有權監管，因消防有保護生命責任，不可因屬於「被動消防裝置」就稱沒有角色，惟實務上要與專責部門溝通。



消防處處長楊恩健今日（24日）在大埔宏福苑大火獨立委員會第十九場聽證會上作供。（黃寶瑩攝）

早前聽證會，有消防處人員曾稱發泡膠封窗、後樓梯生口等火警隱患，應由屋宇署負責跟進，又稱消防負責處理「主動」消防裝置，例如火警警報系統、灑水系統、喉轆等；「被動」消防裝置如防煙門、走火樓梯、防火層，作為樓宇結構的一部分，應由屋宇署和房屋局ICU跟進。消防亦曾在大火前回覆宏福苑居民指，發泡膠不是消防的職權範圍，沒有後續跟進。

今日聽證會上，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃首先展示《消防條例》，並指似乎消防處與屋宇署間有溝通及互動，但所謂分工非「硬性分工」，楊則表示他會形容大部分為硬性分工。

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃（前）及團隊。（資料圖片）

消防2020年曾指其權力不局限於「非建築工程」

杜淦堃其後引用了2020年有迷你倉公司入稟法院一案作盤問。該案中，迷你倉公司質疑消防處無權就涉及建築工程的火警危險發出「消除火警危險通知書」。惟消防處主張其有相關責任，其權力並不局限於「非建築工程」，獲法官確立，最終消防處勝訴。法庭亦確認，法例中「火警危險」定義廣泛，是刻意為之，（消防處）處長因此獲賦予權力，可運用其專業知識來識別火警危險，並要求負責人將之消除。

杜淦堃讀出相關判詞條文後問到，就早前有處方人員表示，消防就後樓梯發泡膠沒有角色的講法，是否未必準確？楊回應指，當時迷你倉是新興行業，淘大迷你倉大火期間，消防救火有很大困難，故事後認為迷你倉在政策層面需要受監管，與屋宇署商討如何監管，有部分涉及窗戶的要求，是因為消防處救火所需而制定。他又指，屋宇署與消防處會互補，不是「鐵板一塊」。

大埔宏福苑火災後，《香港01》拍攝到宏新閣後樓梯外牆位置，遺有疑似燒毀的「木板窗」。（資料圖片/翁鈺輝攝）

發泡膠封窗 楊恩健稱消防非不能監管

說回發泡膠封窗及後樓梯生口，楊指雙方有分工，都用盡了自己的權力去監管「法例上的真空」。他稱消防並非不能監管發泡膠封窗，但實務上要與屋宇署討論，不然是兩個部門管「同一個窗」。至於生口，他同意，消防處技術上有權力發出「消除火警危險通知書」，但要與屋宇署討論是否發出，未來會作討論，「如分工完需要我哋出，我哋會出。」

2025年12月1日在大埔宏福苑可見，一些窗簷擺放了鋪設外牆的紙皮石，部份無爆破玻璃窗留有一條條膠紙，料是用來黏貼發泡膠板。（資料圖片/夏家朗攝）

楊恩健確認大火前消防已有權力處理發泡膠封窗的問題

楊恩健又指，大火後有與屋宇署開會討論，而屋宇署現時已有嚴格規管，於今年3月推出作業守則，規定不可以發泡膠封窗。楊恩健又確認，在大火前，消防已有權力處理發泡膠封窗的問題。

楊恩健又同意杜淦堃所指，消防有保護生命的責任，不可以因為屬於「被動消防裝置」就自稱沒有角色，惟實務上要與專責部門溝通。