消防稱宏福苑現場很多高級人員可發令　毋須架床疊屋待總指揮決定

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（24日）舉行第十九場聽證會，作供證人包括消防處助理處長（新界北）鄧榮華及消防處處長楊恩健。鄧榮華指，當日下午4時許擔任現場指揮官，指現場共有7幢樓宇同時起火，形容是火勢猛烈（Well Alighted）。鄧指，當時很多消防高級人員在場，他們可自行決定發出指令等，「沒有任何Order或指引阻止其發出指令」，亦「唔需要架床疊屋」待總指揮下決定。



消防處助理處長（新界北）鄧榮華（中）今日（24日）出席大埔宏福苑大火獨立委員會第十九場聽證會，並於聽證會上作供。（黃寶瑩攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

鄧榮華在聽證會上作供時指，於當日下午4時18分擔任現場指揮官。他指當時現場共有7幢各高31層的建築物同時起火，每幢面積約30米乘25米。其中，宏昌、宏泰及宏盛道的火勢尤為強大。

鄧榮華說，對於普通樓宇火警，若出現該情況，會形容為「Well Alighted」，即火舌外噴、燃燒猛烈。他又指，當時評估宏建及宏仁兩座大廈的災情相對其餘五座較輕，故定為「Alighted」，現場消防員亦正在灌救。

消防處助理處長（新界北）鄧榮華今日（24日）出席大埔宏福苑大火獨立委員會第十九場聽證會，並於聽證會上作供。（黃寶瑩攝）

被問普通起火會否用「Well Alighted」，鄧榮華指該術語反映嚴重性，但無既定火警是多少米乘多少米；消防如見到「Well Alighted」，同事便會知道是嚴重火警。

在指揮架構方面，鄧榮華指當時現場他指揮指揮消防林浩俊負責宏昌閣、宏泰閣及宏盛閣，張樂恒負責其餘四幢大廈，黃景文則全權負責搜救工作。而4時40分派出額外搜救隊的決定，相信是黃景文發出的指令，其當時亦有向指揮車提出。

鄧榮華表示，在如此大規模的火警中，現場有多名高級人員，他們可自行決定下達指令，「沒有任何Order或指引阻止其發出指令」。他又指「唔需要架床疊屋，去總指揮再決定」。被問到黃景文是最合適的指揮官，鄧榮華指黃最清楚要多少資源調配，以應對搜救工作。

鄧榮華到場後確定有MAYDAY搜救 後同事匯報「偉豪遇到不幸事件」

鄧榮華另表示，到場後確定有「MAYDAY」搜救行動，他用了10分鐘時間上指揮車，有同時向他匯報「我哋嘅偉豪（殉職消防何偉豪）遇到不幸事件」。有消防員較早前已在宏泰閣空地找到何偉豪，鄧榮華稱知道消息後，便叮囑同事做「Roll Call（點名）」，確定其他消防員沒走失。

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

