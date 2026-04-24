宏福苑｜消防起火之初曾入宏昌閣助疏散　上了半層濃煙塌棚逼後退

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（24日）舉行第19場聽證會，早上首先由消防處助理處長（新界北）鄧榮華作供。他指當日早期已有消防員進入首先起火的宏昌閣，進行緊急救援及疏散，但受火勢影響，隨即折返大堂，但棚架突然倒塌，幸能在惡劣環境下脫身，「否則可能佢都會出事」。在當日下午3時40分，消防亦成功推開竹支，在大堂將3名昏迷人士救離宏昌閣。



他又指，儘管當時火勢在低層仍然猛烈，但搜救隊如有機會，仍會嘗試向上前往單位拯救，處方一直都有思考如何「搶高救人」。例如在宏泰閣10樓及14樓，他指有消防員抓緊機會、憑「無比勇氣」，成功救出市民。



消防處助理處長（新界北）鄧榮華今日（24日）出席大埔宏福苑大火獨立委員會第十九場聽證會，並於聽證會上作供。（黃寶瑩攝）

消防處助理處長（新界北）鄧榮華今日（24日）出席大埔宏福苑大火獨立委員會第十九場聽證會，並於聽證會上作供。（黃寶瑩攝）

第19場聽證會早上由消防處助理處長（新界北）鄧榮華作供，他自1996年加入消防處，在2025年晉升至助理處長（新界北），在大火當日下午4時18分至6時22分擔任總指揮。

現場「好熱、好大煙」消防員退回大堂 鄧榮華：否則佢都可能會出事

他解釋證人供詞，稱當日除了滅火工作，消防亦有展開緊急拯救。鄧榮華舉例指，一名消防員在火警初期已進入宏昌閣，希望緊急搶救和疏散居民，但上了半層樓梯，已受火勢影響，現場「好熱、好大煙」，只能返回大堂，但當時大堂突有棚架倒塌，「佢要喺惡劣環境下走返出嚟，否則佢都可能會出事。」

鄧榮華形容同事移開竹枝從狹窄通道入大堂救出3昏迷人士

鄧榮華進一步解釋行動困難，指宏昌閣火勢嚴重，有棚架、竹枝、雜物隨火勢墜下，現場也有火柱，現場人員除了滅火，亦要顧及自身安全。因擔心市民受困，消防員首先移開竹支，嘗試進先入大堂。雖然「入到大堂都未必上到去」，消防員仍竭力救援，但最終仍成功移開竹枝，找到狹窄通道，在大堂救走3名昏迷人士。

火勢猛烈未停搜救

他強調，火勢雖然猛烈，但搜救行動沒有因而停止。由於整幢大廈都起火，故消防要逐層向上推進，但同事亦會留意火場發展，如有機會，儘管火勢在低層仍然猛烈，搜救隊仍會嘗試前往單位拯救。他舉例指，在宏泰閣10樓及14樓，有消防員抓緊機會、憑「無比勇氣」，分別於當晚七時半及九時救出居民，而當時低層火勢仍猛烈。

大埔宏福苑五級火，救援行動於11月27日凌晨持續。（資料圖片／陳永武攝）

有思考宏泰閣10樓設「橋頭堡」鋼梯直入單位 惜左右單位已火勢猛烈

鄧榮華又指，消防在火警中，一直都思考如何「搶高救人」，舉例指宏泰閣的指揮官曾想過在10樓設「橋頭堡」，利用鋼梯讓消防直接進入10樓的單位。惟旁邊左右單位火勢猛烈，濃煙密佈，策略未必可行。他形容同事已想盡辦法，就算方法未必可行，都會嘗試。

鄧榮華又指，每座大廈的指揮官都相當有經驗，也曾按各座樓的情況嘗試不同方法，但最後都是要由下而上逐層推進，例如有同事即時「搶高」，但因低層火勢猛烈，逼於無奈折返。亦有消防明明在低層滅了火，但去了高層搶高後，中層又再起火。他形容是動態情況，需要時刻評估不同策略。