宏福苑｜求助電話超負荷　楊恩健認線路不足：今次係唔夠

大埔宏福苑大火獨立委會聽證會，揭示火災當日警方999報案中心接獲大量求助電話，超出負荷，轉駁消防處通訊中心更出現樽頸。消防處處長楊恩健今日出席聽證會時表示，颱風「山竹」、「天鴿」襲港時已曾遇過大量求助情況，故才設有支援中心，希望能盡快接聽電話，但承認「今次係唔夠，有改善空間」，消防本周已加30條線接聽999電話，兩個月後再增多30條線，以盡快處理救助電話。



消防處處長楊恩健今日（24日）在大埔宏福苑大火獨立委員會第十九場聽證會上作供。（黃寶瑩攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

聽證會上，杜淦堃指現正調查史無前例的火災，獨委會曾11次向消防索取資料，而消防處過去數月提供33份證人供詞及安排實地視察，對委員會工作及考慮建議，有很大幫助。

杜淦堃提及很多人將宏福苑火災與2017年英國格倫菲爾大廈大火比較，因該次大火是全世界最嚴重火災，相信消防處有留意該場火災影響。他指該調查在2019年發布第一階段報告，報告有不同提議。

消防處處長楊恩健今日（24日）在大埔宏福苑大火獨立委員會第十九場聽證會上作供。（黃寶瑩攝）

本周起消防電話線路增30條

杜淦堃引述報告指，控制室當時承受相當巨大的壓力，很多接線生未能有效處理求助電話，於是考慮提升求助室，並探討如何將文件有效、第一時間傳至前線。另外，當日控制室發放資料混亂、容易出錯，建議消防發新通訊科技和系統處理。

杜亦關注今次大火中控制室接獲大量求助電話的問題。楊恩健指，颱風「山竹」、「天鴿」襲港時，消防通訊中心已曾試過遇到大量求助，故成立支援中心，希望可盡快接收電話，但承認在宏福苑大火時，中心只有30條線，「今次係唔夠，有改善空間」。他續說本周已增加30條線，兩個月後會再增多30條，盡快處理問題。

2026年4月22日宏福苑大火獨立委員會聽證會再有消防處人員作供；圖為 2025年11月27日，大埔宏福苑五級火後，消防員將物資運往現場。（Getty Images）

96年嘉利大廈火災後已倡改善求助通訊系統 問題今再現

杜淦堃指出，1996年的嘉利大廈火災，經檢討後的其中一個建議，是警方及消防通訊中心應做得更好。他指，當年嘉利大廈火災同樣面對相關問題，20分鐘內，接獲30個999電話，報案系統只有6條線。他指，消防電話線路目前有30條，早前在立法會上，保安局稱將增至100條線。

杜淦堃說，消防處在2017年已想換第4代指揮及通訊控制系統，並在2022年落成，當時指出第三代系統已達極限，但最終期望會落空等。杜問及原因，「相信消防唔會覺得多啲資源係壞事」。楊恩健表示，第四代遇上疫情及社會事件，所以延遲了一段時間，當中有24個子系統已進入了測試。

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

