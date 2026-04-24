宏福苑｜鋼梯救一屋三人何解沒然後？消防稱已響負重警號後更燒毀

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（24日）舉行第十九場聽證會，作供證人包括消防處助理處長（新界北）鄧榮華及消防處處長楊恩健。鄧榮華表示，火災當日曾嘗試利用鋼梯救出居民，並在宏昌閣一單位內救出三人，惟其時鋼梯已因負重而響警號。他又指，鋼梯其後被燒毀，不能運作，最終需手動將梯收回，才能送走。



消防處助理處長（新界北）鄧榮華今日（24日）出席大埔宏福苑大火獨立委員會第十九場聽證會，並於聽證會上作供。（黃寶瑩攝）

消防處助理處長（新界北）鄧榮華今日（24日）出席大埔宏福苑大火獨立委員會第十九場聽證會，並於聽證會上作供。（黃偉民攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

鄧榮華作供時，提到火災當日消防使用鋼梯及鋼梯車的情況。他指當日下午4時44分，消防派4個鋼梯救火；評估後認為相關位置可放多一把鋼梯。由於預視火警持續，要額外資源，故當時共有4輛消防車及一輛泵水車。鄧榮華指是要防患未然，「做好部署，多啲資源」。

圖為2025年11月26日，大埔宏福苑邨發生嚴重火災，造成多人傷亡。（Photo by VCG/VCG via Getty Images）

鄧榮華提及其中一宗經鋼梯拯救的個案發生在宏昌閣203單位，鄧指當時很多物品掉落，同時要水平延伸梯臂，前線同袍事後向他反映，要「打橫伸好遠」，獲救市民踏上鋼梯籠時，警號燈亮起，出現負重警號，故只能將單位內3名居民逐一將救出。救出3人之後，該把鋼梯無法再操作，要手動收起再送走。

宏泰閣10樓曾想用作「橋頭堡」 最終判斷策略未必可行

他提到宏泰閣的指揮官曾想過在10樓做「橋頭堡」（即關鍵據點），利用鋼梯讓消防進入10樓。但當用鋼梯進入時，旁邊左右單位火勢猛烈，濃煙密布，因此判斷策略未必可行。而在5時30分，宏福苑7座大廈火勢相當猛烈，消防出動多喉、5鋼梯灌救，亦正用無人機做上空監察。

2026年4月22日宏福苑大火獨立委員會聽證會再有消防處人員作供；圖為 2025年11月27日，大埔宏福苑五級火後，消防員將物資運往現場。（Getty Images）

被問到旋轉台上雲梯的功效，鄧榮華表示是為防止火勢蔓延、救火為主。他續說雲梯有兩作用，一是外圍救火，二是拯救；今次火災是火勢由外進內，市民透過內至外求助的情況，當日只做過一個個案透過雲梯拯救。

鄧榮華接着說，當時在宏昌閣外圍放鋼梯車，但該處非緊急車輛通道（EVA），EVA不能距離大廈10米，因此最有利部署雲梯的位置未必存在；現場有很大風險，因竹、石屎跌落，要水平延伸梯臂進入單位。當時宏昌閣203號有三名居民需要拯救，由於梯臂伸展，三人下梯時，鋼梯已亮起警號燈。

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



+ 2

鄧榮華又稱於力學而言，梯臂打橫「要伸好遠」，警號燈亮起是因負重問題。他指出，及後消防繼續做灌救，而鋼梯則被燒毀，不能運作，最終手動將梯收回，才能送走。他指出，當日消防策略是內部救火，而鋼梯只能從外部救火。

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃指出，有公眾質疑為何消防不在早階段派鋼梯車，以及為何有數架鋼梯車後來才到。鄧榮華指派出多少鋼梯車有既定機制，與火警級數有直接關係。他解釋指，一級火有會一輛，三級火會有兩輛，四級火則再多加一輛，當時通訊中心調派3輛鋼梯車到場；黃景文及後增加3把鋼梯，鄧再增多一把鋼梯。

鄧榮華強調，當日現場同事要不斷評估，當發現要更多資源，會第一時間要求增援。獨立委員會主席陸啟康問在場指揮會否直接要求多點鋼梯，不會理火警升級，鄧榮華回答道，升級後有既定規模，不需要再講要多少消防車，而是三級火後，已有一定數量的消防車。

杜淦堃則問，消防處是否有檢討處理外牆大火，例如需否派出更多雲梯等，鄧榮華指每次大火後委員會都會做檢討，宏福苑也不例外，會汲取經驗，看涵蓋性、深度、細化程度可否做得更好。