李明慧疑遭丈夫襲擊　辯方疑報警為珠寶　李強調人身安全是重點

前港姐李明慧疑遭丈夫陳燿陽恐嚇及襲擊案續審，李明慧今（11日）在東區法院接受辯方盤問。李承認當日與陳爭執後收拾細軟離開時，發現珠寶不見了，最後再報警。辯方質疑她報警是為珠寶而非人身受襲，李不同意。辯方又指，李曾在口供中自稱能閱讀及書寫中文，又指她當年曾拍攝電視節目，亦說廣東話及用中文。李稱她在加拿大長大，中文程度只有幼稚園程度，參與拍攝未有提升其中文程度。她又透露，這事發生後，陳便提出離婚，兩人現正辦離婚手續。



被告陳燿陽（58歲，商人）被控1項刑事恐嚇及1項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2025年1月21日，在赤柱赤柱村道50號某單位，威脅女子陳李明慧會使其人身遭受損害，意圖使她受驚。以及同日同地襲擊陳李明慧，因而對她造成身體傷害。

李明慧稱人身安全是她報警的關注點。（陳順禎 攝）

李明慧在庭上以英文作供，並稱她自小在加拿大長大，中文只有幼稚園程度。（陳順禎 攝）

李明慧是1997年的港姐亞軍。(陳蓉攝)

辯方抳，被告陳燿陽在事發後已提出離婚，兩人現正辦離婚手續。(陳蓉攝)

被質疑非為人身安全而報警

李明慧接受辯方盤問指，案發後收拾物品時，發現有珠寶失竊，遂決定報警。辯方質疑，李當時已收拾行李準備離開，之後又再報警並非為了人身安全，而是因為珠寶。李稱她曾提及過人身安全同樣是她的關注點。

辯方指李未提其中文能力有限

辯方又指，李在第一次落口供時用中文，口供亦提及她能閱讀及書寫中文，警員亦有讓她確認口供，她從沒提過她的中文能力有限，李回應稱當時只是望過份口供，沒仔細閱讀。辯方指警員應有讀給她聽，李應知道份口供的內容，李稱，當時是凌晨一時，她已經很疲累，故沒有特別確認口供的內容便簽名。

李稱其中文只屬幼稚園程度

辯方又質疑，李曾參與拍攝電視台節目，亦需用中文或廣東話。李稱她參與拍攝時，需要翻譯成英文，亦要其他人協助閱讀，她認為其中文能力未有因而提升，又指其中文僅屬幼稚園程度，覺得用英文更能表達自己。

承認這事後被告提出離婚

辯方續指，在2025年1月29日，雙方已開始離婚程序，相關程序已交家事法庭處理。李稱，在事發後被告提出離婚，她便找律師處理。

案件編號：ESCC224/2025