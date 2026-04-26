宏福苑上樓｜第七日共116戶424人執拾　錄7宗求警個案涉遺失財物

大埔宏福苑居民分批上樓第七日（26日），政務司副司長辦公室晚上公布，今日開放宏昌閣中層的5個樓層、宏道閣低層的10個樓層，透過「一戶一社工」登記在今日上樓的戶數是116戶418人；實際有出現上樓的戶數是116戶424人，進出大廈的平均時間是2小時26分鐘。相關部門合組的綜合詢問處，今日收到7宗居民求警協助個案，涉及居民懷疑遺失手錶、飾物、現金和金飾等財物；一宗市民身體不適的求助個案，及一宗個案需要尋求心理輔導服務。



大埔宏福苑居民分批上樓第七日（26日），共116戶424人上樓執拾。（梁鵬威攝）

大埔宏福苑居民分批上樓第七日（26日），共116戶424人上樓執拾。（梁鵬威攝）

大埔宏福苑居民分批上樓第七日（26日），共116戶424人上樓執拾。（梁鵬威攝）

大埔宏福苑居民分批上樓第七日（26日），共116戶424人上樓執拾。（梁鵬威攝）

77%居民逗留少於3小時 4%居民逗留少於一小時

政務司副司長辦公室表示，今日上樓的住戶，進出大廈的平均時間是2小時26分鐘，最短的是21分鐘，最長的是3小時56分鐘，約77%的居民逗留時間少於三小時，約26%的居民逗留時間少於兩小時，約4%的居民逗留時間少於一小時。

今日總共有62戶151人上落大廈不止一次，其中18戶64人多走一次、22戶46人多走兩次、11戶20人多走三次、5戶12人多走四次、5戶8人多走五次及1戶1人多走六次。

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7宗求警個案涉懷疑遺失財物 2宗需作進一步調查

政務司副司長辦公室指，就7宗求警協助，涉及居民懷疑遺失手錶、飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中5宗個案成功協助住戶尋回相關失物；而餘下2宗個案，警方會作進一步調查。

政務司副司長辦公室續指，政府全力支援上樓居民，每日出動過千名來自不同部門的同事，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署和房屋局，以及地區服務及關愛隊伍義工；同時已啓動「全政府動員」機制，跨部門額外動員更大力量支援居民。